Tiziana Ferrario | post al veleno contro Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio

Blastingnews

: - globalistIT : - Giovann06668179 : RT @AGiam: Sarà un caso che a rispondere a tono a #DiBattista e #DiMaio, siano state tre Donne? Stima per Gaia Tortora, Tiziana Ferrario e… - MonicaPiriti : RT @Anite71: Tiziana Ferrario a Di Battista: 'puttane lo dici ad altri, cresci e impara un lavoro vero' -

(Di lunedì 12 novembre 2018) La giornalista e volto noto della Rai,, si è scagliataDiDipubblicano dueal vetriolo su Facebook. Dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, i due pentastellati hanno criticato fortemente la stampa. Per Die Di, i giornalisti delle principali testate avrebbero gettato fango sul sindaco di Roma. In merito alla vicenda è intervenuta anche. La giornalista ha dato luogo ad un duro sfogo sui social. Nel primovia Facebook, ha puntato il ditoDi: “Lascia perdere i giornalisti. Ti sei fatto pagare da il Fatto Quotidiano per i tuoi ridicoli reportage sugli indios in Guatemala e per fare le tue lunghe vacanze in America Latina, come se fossi un giovane studente. Cresci e impara un vero lavoro.” In to il volto noto del tg1, ha espresso parole alVIDEOsul ...