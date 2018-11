quattroruote

: Tesla Supercharger - Stop alla ricarica gratis per i nuovi clienti - #Tesla #Supercharger #ricarica #gratis - zazoomnews : Tesla Supercharger - Stop alla ricarica gratis per i nuovi clienti - #Tesla #Supercharger #ricarica #gratis - dinoadduci : Tesla Supercharger - Stop alla ricarica gratis per i nuovi clienti - salvaranipasini : RT @quattroruote: I #Supercharger della #Tesla torneranno a essere a pagamento per i nuovi clienti: ecco tutti i dettagli -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Ennesima rivoluzione per idellache d'ora in poi, salvo ripensamenti (come già accaduto nel 2017), non saranno più accessibili gratuitamente per i. Tutte le Model S e Model X vendute a partire dal 2 novembre, infatti, non potranno più beneficiare delle ricariche illimitate che hanno reso famose le elettriche di Elon Musk.Si torna a pagare (per ora). Come già fatto in passato, la Casa californiana ha annunciato che le colonnine rapide torneranno a essere a pagamento per i. Chi ha comprato prima di novembre, o già possiede, uno dei due modelli di punta del costruttore, continuerà a beneficiare del piano diattivo fino allo scorso mese. Gran parte dei, infatti, ha potutore gratuitamente le proprie vetture all'interno dei, anche grazie al programma referral. Questo "vitalizio" rimarrà in vigore, ...