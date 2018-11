Tentato furto aggravato e porto di arma da fuoco clandestina | un arresto

Comiso - due rumeni arrestati per Tentato furto in un supermercato : Due rumeni, una 40enne e una 38enne, ieri mattina sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Comiso per tentato furto aggravato in un supermercato

L'ex Miss Padania Benedetta Mironici nei guai : alla sbarra per Tentato furto con scasso : guai per L'ex Miss Padania Benedetta Mironici. Bella, bellissima, una vera dea. La 35enne Benedetta ha un passato da Miss che tante ragazze le invidierebbero: Dea italiana nel...

L'ex Miss Padania Benedetta Mironici nei guai : alla sbarra per Tentato furto con scasso : guai per L'ex Miss Padania Benedetta Mironici. Bella, bellissima, una vera dea. La 35enne Benedetta ha un passato da Miss che tante ragazze le invidierebbero: Dea italiana nel...

SCONTI SUI PRESERVATIVI - IN ARRIVO LEGGE PER INCENTIVARNE L'USO/ Tentato furto da distributori nel reggiano : SCONTI sui PRESERVATIVI, in ARRIVO LEGGE per INCENTIVARNE L'USO. La proposta del M5s è di portare l'Iva dal 22% al 10% per abbassare il costo dei profilattici. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:12:00 GMT)