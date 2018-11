: Tecnologici affondano Wall Street - NotizieIN : Tecnologici affondano Wall Street - TelevideoRai101 : Tecnologici affondano Wall Street - Ultime_Web : RT @Agenzia_Ansa: Wall Street crolla, per Nasdaq seduta peggiore da 2011. Dj e S&P 500 bruciano guadagni 2018. Affondano tecnologici https:… -

affonda sotto il peso dei. Crolla Apple (-5,04%) che appesantisce tutto l'hi-tech e spinge i listini americani in profondo rosso, con il Dow Jones in calo del 2,29%. Lo S&P 500 perde l'1,97% mentre il Nasdaq arretra del 2,78%. A contribuire al crollo anche Goldman Sachs:la banca archivia la seduta in calo del 7,75% con lo scandalo del fondo malese 1MDB e le indiscrezioni sul possibile incontro fra l'ex amministrato delegato Lloyd Blankfein e la 'mente'della truffa Jho Low.(Di lunedì 12 novembre 2018)