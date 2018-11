Tav | Toninelli | ' Ok dalla Francia al rinvio delle gare d' appalto'

Tav - Toninelli : "Ok da Francia su analisi costi-benefici". Sì Torino : "Dialogare con chiunque" : "Tutti i media del mondo hanno parlato di noi: dal New York Times a Le Figaro - proseguono - Tra i tanti messaggi dall'Europa, dal Giappone, dal Brasile e dall'India, abbiamo ricevuto anche una ...

Tav - la ministra francese a Toninelli : "Sì all'analisi costi-benefici ma non perdiamo i fondi Ue" : Colloquio a Bruxelles, l'esponente M5s: "Una commissione di esperti internazionali valuterà le nostre analisi"

Tav - Toninelli incontra a Bruxelles il ministro dei Trasporti francese : 'Se ha domande sull'impegno della Francia, questa è l'occasione di rassicurarlo', spiega Elisabeth Borne. Il ministro italiano, dopo la manifestazione Sì-Tav aveva scritto che il 'M5s e il governo non ...

Tav - oggi il summit con la Francia : Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini invece accelera : "Avanti tutta sulle grandi opere". Lo garantisce Matteo Salvini, che si è detto "molto impressionato dalla manifestazione diTorino". Il sindaco Appendino pronta a incontrare le promotrici della protesta di piazza. Al vertice con Parigi sulla Tav però il governo prenderà ancora tempo

Tav - oggi il summit con la Francia : Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini accelera : "Avanti tutta sulle grandi opere". Lo garantisce Matteo Salvini, che si è detto "molto impressionato dalla manifestazione diTorino". Il sindaco Appendino pronta a incontrare le promotrici della protesta di piazza. Al vertice con Parigi sulla Tav però il governo prenderà ancora tempo

Tav : a Bruxelles Toninelli incontra omologo francese : Il premier Conte assicura: 'A breve si concluderà la valutazione costi-benefici. Dossier sarà esaminato con cura come fatto su Ilva e Tap'. Sabato prossimo la manifestazione di Forza Italia. Il ...

Tav : domani a Bruxelles Toninelli incontra omologo francese : A breve il report del Mit sull'analisi costi-benefici dell'opera. Sabato prossimo la manifestazione di Forza Italia per ribadire il Sì all'opera. Il movimento No Tav scenderà in piazza l'8 dicembre -

Dopo la mobilitazione Sì-Tav - domani Toninelli vede la collega francese : La mobilitazione pesa sui colloqui in programma fra il ministro delle Infrastrutture e la sua omologa francese. I Cinquestelle fortemente contrari alla prosecuzione dei lavori. A favore la Lega. L'8 ...

Tav - la commissione per l’analisi costi-benefici non c’è : scontro tra Pd e Toninelli : La nomina della commissione per l'analisi costi-benefici della Tav ancora non c'è, almeno ufficialmente. Ma i consulenti continuano il loro lavoro. scontro tra il deputato del Pd, Davide Gariglio, che ha reso pubblica la notizia, e il ministero delle Infrastrutture: Gariglio spiega a Fanpage.it cosa comporta l'attesa dell'ufficializzazione della nomina.Continua a leggere

Toninelli e il giallo degli esperti sulla Tav : Gli esperti ai quali il ministro Toninelli ha affidato la valutazione coti-benefici delle grandi opere, compresa la Tav, non sono ancora legittimati. Lo segnala il parlamentare del Pd Davide Gariglio che giovedì, dopo aver minacciato di passare la notte al ministero se non gli avessero consegnato l’atto di nomina, richiesto ad agosto, ha dovuto ac...

Tav : Borne - lunedì incontro Toninelli : ANSA, - TORINO, 8 NOV - Il ministro dei Trasporti del governo francese Elisabeth Borne ha in agenda un incontro con Danilo Toninelli, lunedì' prossimo. "Se ha domande sull'impegno della Francia, ...

Tav - la ministra francese dei Trasporti incontra Toninelli lunedì : "Se ha dubbi sono pronta a rassicurarlo" : Elisabeth Borne al suo omologo italiano sfavorevole all'opera: "Risponderò a ogni sua domanda sull'impegno della Francia"

Tav : Toninelli - vera grande opera utile è manutenzione massiccia - 2 - : Non abbiamo pregiudizi su nulla, ma la storia di questo Paese e la cronaca delle ultime settimane ci mettono ancora una volta davanti agli occhi, in modo crudo, le vere priorità su cui bisogna agire. ...

Tav : Toninelli - vera grande opera utile è manutenzione massiccia (2) : (AdnKronos) - L’Italia, aggiunge Toninelli, "non è affatto isolata e non muore se non si fa il Tav Torino-Lione. Morirebbe se dovessimo avere altre tragedie come quella di Genova. Anche agli imprenditori del Nord, quelli veri, quelli che non appartengono a ristretti ed elitari gruppi di pressione, d