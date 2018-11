Tav | Salvini | molto impressionato dalla manifestazione di Torino

Finita la luna di miele Salvini-Di Maio. La Lega : riflettere sulla piazza Sì Tav : Luigi Di Maio ha ancora negli occhi i 30 mila scesi ieri in piazza a Torino per dire di sì alla Tav. E non è un’immagine che aiuta, se alla sua porta si presenta Matteo Salvini con l’intenzione di avviare un nuovo confronto sulla Torino-Lione. Il leader della Lega vuole imporre una data di scadenza certa al verdetto del governo sull’Alta velocità i...

"Sulla Tav Salvini e Di Maio stanno ragionando" : "Le infrastrutture che servono al Paese ci vedono favorevoli. Sulla Tav Salvini e Di Maio stanno parlando, stanno ragionando, ci diamo tempo qualche mese per capire anche a livello politico che posizione tenere". Così il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine di un evento di Confcooperative FedAgriPesca a Parma.Ieri la riuscita manifestazione Sì Tav con circa trentamila persone in piazza a Torino. "La ...

Meloni promuove referendum per sì a Tav : 'ora Salvini si schieri' : Roma, 11 nov., askanews, - 'Fratelli d'Italia sa da che parte stare noi scendiamo in campo per il futuro dell'Italia e invitiamo i cittadini a venire a firmare ai nostri banchetti per il referendum ...

Meloni : dopo la manifestazione pro Tav - Salvini deve decidere da che parte stare : "L'imponente manifestazione a favore dell'Alta Velocità a Torino ricorda la storica marcia dei quarantamila quadri Fiat che negli anni Ottanta spazzò via un decennio di veterosindacalismo comunista. Questa manifestazione è il de profundis della decrescita felice del M5S: Salvini decida se stare o no con i 'signorno'' dei Cinquestelle". Lo chiede il leader FdI Giorgia ...

Da Salvini un ultimatum all'alleato : "La Tav è iniziata - è meglio finirla" : Vedere in quella piazza l'inizio di una nuova fase politica è sicuramente esagerato, ma intanto è una soddisfazione che da Torino sia arrivato ' un gigantesco 'vaffa' a Beppe Grillo', come scrive su ...

A Torino 40mila Sì Tav. Appendino : accetto critiche. Salvini : meglio terminarla : Niente bandiere politiche, ma solo con quelle dell'Ue in Piazza Castello. La sindaca si dice pronta al dialogo. Interviene anche il vice premier che ricorda: nel contratto abbiamo stabilito di ...

