Tav | la Francia | ' Non dobbiamo perdere i fondi dell' Ue'

Tav - oggi il summit con la Francia : Toninelli vuole tempo per decidere | Salvini invece accelera : "Avanti tutta sulle grandi opere". Lo garantisce Matteo Salvini, che si è detto "molto impressionato dalla manifestazione diTorino". Il sindaco Appendino pronta a incontrare le promotrici della protesta di piazza. Al vertice con Parigi sulla Tav però il governo prenderà ancora tempo

Tav vista da Lione – Anche la Francia fa i conti su risparmi e percorsi alternativi. ‘Ma l’opera non sia messa in discussione’ : Lione – “È fuori discussione che i lavori per la Tav Lione-Torino si fermino”. Ma “ogni Paese può proporre delle soluzioni alternative. Anche la Francia sta cercando dei margini di risparmio: i tagli sono auspicabili, ma non a danni del progetto”. Ovvero Parigi, se l’Italia dovesse proporre una riduzione del progetto dell’Alta velocità, non intende opporsi a priori purché venga salvata la “coerenza e ...

Toninelli : “Faremo un accordo con la Francia per bloccare la Tav” : "Ci metteremo d'accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici. E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso dalla galleria a Lione", ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

"La Tav si fa risparmiando 2 mld Ma è la Francia che ha dei dubbi" : "L'Alta Velocità nel versante italiano va fatta, su quello francese decideranno i francesi. Sul tunnel di valico, ad esempio, devono essere d'accordo gli italiani e i francesi". Lo afferma ad Affaritaliani.it Edoardo Rixi... Segui su affaritaliani.it

Tav - bloccato il maxiappalto per il tunnel : "Rispettiamo la volontà di Italia e Francia". A rischio 800 milioni di fondi Ue : Telt, società incaricata di realizzare l'opera, congela il bando da 2,3 miliardi. Il governatore piemontese Chiamparino accusa: "Il governo sta allungando il brodo, allarme per le infrastrutture del Nord-Ovest e di tutto il Paese"

