Tav | a Bruxelles Toninelli incontra omologo francese

Tav : domani a Bruxelles Toninelli incontra omologo francese : A breve il report del Mit sull'analisi costi-benefici dell'opera. Sabato prossimo la manifestazione di Forza Italia per ribadire il Sì all'opera. Il movimento No Tav scenderà in piazza l'8 dicembre -

Manovra - Di Maio : “Non c’è nessun piano B - non si arretra. Ci aspetTavamo che non piacesse a Bruxelles” : “nessun piano B“, i numeri della Manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o ...