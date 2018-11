Szczesny e Fabian Ruiz top | Higuain flop

ilnapolista

(Di lunedì 12 novembre 2018) Top(Napoli) – Parte dalla panchina e decide l’esito di una partita non facile. Dà uno strappo al match con la sua fisicità e diventa anche un punto di riferimento in fase offensiva, dialogando alla grande con Mertens. A tratti sembra che il campo impraticabile non sia un problema per lui, per quanto riesce ad andare forte. Decisivo oltre il gol, di buona fattura. Ilicic (Atalanta) – È davvero l’uomo in più della squadra orobica. Le sue punizioni sono al bacio, è il miglior assistman per i compagni. Al fantasista sloveno manca solo il gol, ma il merito è tutto del portiere interista Handanovic.(Juventus) – Reattivo sulla conclusione dal dischetto di, il pallone toccato quanto basta per mandarlo sul palo. Una deviazione decisiva ai fini del risultato. Dopo le incertezze contro il Manchester United, una prestazione da fenomeno ...