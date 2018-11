Sulla stampa M5S non può scagliare la prima pietra

Sulla stampa internazionale l'Italia torna a essere un circo. Che non fa ridere : Italia: Ue respinge la manovra e avvia braccio di ferro sul bilancio Washington, 24 ott - (Agenzia Nova) - L'Unione europea ha bocciato la manovra finanziaria presentata dal governo italiano per il 2019, dando il via ad una battaglia con una delle maggiori economie del blocco su chi disponga dell'au