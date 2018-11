Suicidio assistito | accompagnò in stazione amico depresso | il gip di Como archivia

Suicidio assistito - per Marco Cappato e Mina Welby riprende a Massa processo per la morte di Davide Trentini : riprende il processo a Marco Cappato e Mina Welby, rispettivamente tesoriere e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, che compariranno il prossimo 12 novembre alle 9 dinanzi alla Corte d’assise di Massa per una nuova udienza per la morte di Davide Trentini. Verranno sentiti come testi i suoi cari. Come per l’assistenza offerta a Dj Fabo, Cappato questa volta insieme a Welby, saranno chiamati a rispondere del reato di istigazione e aiuto ...

Suicidio assistito - non è vero che la Consulta non ha deciso. Ha messo in mora il Parlamento : Non è vero che la Corte costituzionale “ha deciso di non decidere” sul mio processo. E non è vero che “ha rinviato la palla al Parlamento”. La Consulta una decisione l’ha presa, la “palla” l’ha prima “toccata”, e nemmeno troppo piano: ha rilevato infatti “che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni ...

Legittima difesa e la non-decisione sul Suicidio assistito : due attacchi ai nostri diritti : Avverto il lettore che questo post nuoce gravemente alla salute (mentale: a quella fisica spero di no). È violento, reazionario, anti-democratico: soprattutto anti-democratico. Se il Fatto non lo appallottola e, nella sua infinita bontà, lo pubblica, questo non vi costringe a leggerlo. Ieri le massime istituzioni della Repubblica hanno consumato due attacchi ad altrettanti nostri diritti fondamentali: la vita e la dignità umana. Alla vita ci ha ...

I giudici vogliono che sia la politica a decidere sul Suicidio assistito : Un anno di tempo per colmare il "vuoto di tutela costituzionale" in materia di suicidio assistito. E' quello che i giudici della Consulta hanno lasciato al Parlamento per mettere a punto "una adeguata disciplina normativa", rinviando al 24 settembre 2019 la propria decisione sulla questione di legittimità sull'articolo 580 del codice penale che punisce l'aiuto al suicidio. Senza precedenti Una ...

Suicidio assistito - la Consulta rinvia al 2019 e chiede al Parlamento d'intervenire : ... Scienza & Vita,: Rischio di aprire una strada nuova e dirompente 'L'articolo 580', ha affermato ad Avvenire Alberto Gambino , prorettore dell'Università Europea di Roma, presidente di Scienza & Vita ...

Suicidio assistito di Dj Fabo - la Consulta : “Decida il Parlamento”. Sospeso il processo a Cappato : La Corte Costituzionale avrebbe dovuto decidere oggi sull'aiuto al Suicidio di Dj Fabo da parte del leader dell'associazione Luca Coscioni Marco Cappato, che lo accompagnò in Svizzera esaudendo il desiderio del malato di porre fine alla sua vita. Rinviata al 24 settembre la trattazione della questione di costituzionalità dell' art. 580 del codice penale.Continua a leggere

Suicidio assistito - la decisione della Consulta : “Vuoti normativi. Un anno al Parlamento per decidere” : Era una sentenza che aveva bisogno di tempo. La Consulta però ha deciso in tempi brevi sulla costituzionalità dell‘articolo 580 del codice penale che punisce con la stessa pena l’aiuto al Suicidio e l’istigazione (da 5 a 12 anni). Il verdetto però non è stato stabilire la costituzionalità dell’articolo 580, ma di fatto, un rinvio al legislatore per colmare quello che viene definito un vuoto normativo su un delicatissimo tema ...

Eutanasia - Suicidio assistito - biotestamento : ecco le differenze - : La questione del fine vita ha sollevato negli ultimi 20 anni in Italia un acceso dibattito pubblico e politico. Al momento, nel nostro Paese sono garantiti alcuni diritti fondamentali sanciti dalla ...

Suicidio assistito - sul caso Dj Fabo la Consulta deciderà subito. Cappato : “Governo contro me? Aspetto la politica da 5 anni” : Il caso di Dj Fabo e di Marco Cappato è arrivato in Corte costituzionale. I giudici della Consulta hanno ascoltato tutte le parti, in particolare gli avvocati che rappresentano il leader radicale dell’associazione Luca Coscioni, accusato di istigazione e aiuto al Suicidio e i rappresentanti dell’avvocatura dello Stato, in rappresentanza del governo. In udienza era presente Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo, ma ...

Sei italiani su dieci favorevoli all'eutanasia - il 30% al Suicidio assistito : Come per dj Fabo e Marco Cappato , in occasione di casi di cronaca eclatanti l'attenzione mediatica si è intensificata. Nel 2007, dopo le storie di Terry Schiavo e Piergiorgio Welby, si registra il ...

Dj Fabo - la storia : dall'incidente al Suicidio assistito da Marco Cappato - : Tetraplegico in seguito a un incidente stradale avvenuto nel 2014, Fabiano Antoniani è morto con il suicidio assistito a 40 anni in una clinica svizzera il 27 febbraio 2017. Ad accompagnarlo, l'...