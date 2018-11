Suicidi | solo negli ultimi sei anni morti più di mille cittadini a causa della crisi

Silvio Sardi - ex di Lory Del Santo/ Provato per il Suicidi o di Loren : “Voglio solo che Devin si riprenda!” : Silvio Sardi , il produttore cinematografico padre di Devin , il fratello maggiore di Loren Del Santo , ha di recente inviato a Pomeriggio 5, una commossa lettera per la sua ex.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Asia Argento : "Il Suicidi o di Bourdain mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Solo la rabbia mi ha tenuto in vita" : Asia Argento ha oggi rotto il silenzio sul suicidio del compagno Anthony Bourdain . Parlando per la prima volta della morte del super-chef e conduttore del programma della Cnn "Parts Unknown", la Argento ha detto allaDailyMailTV che la scomparsa dell'uomo con cui ha diviso gli ultimi due anni di vita le ha lasciato dentro "un vuoto che nulla può riuscire a colmare". Asia ha 43 anni, Bourdain ne aveva 62 al momento del suicidio lo scorso ...

Suicidi per motivi economici : quasi mille casi dal 2012/ Vittime non solo imprenditori - record in Veneto : Suicidi per motivi economici: quasi 1000 casi dal 2012 ad oggi. Tra le Vittime non solo pensionati ma anche disoccupati, precari e pensionati. record in Veneto e Campania.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:25:00 GMT)