vanityfair

: Stress al lavoro? Parlatene al capo - Vanity - faceauburnout : Stress al lavoro? Parlatene al capo - Vanity - FirstMilano : RT @FirstCisl: #banche - Stress lavoro correlato in banca, in un libro l’indagine di First Cisl @GiulioRomani1 @CislNazionale - Alee___4 : Cerco lavoro OVUNQUE pur di andarmene ed alleviare lo stress. Stando qui non cambierà niente. -

(Di lunedì 12 novembre 2018) 1.Parla con il tuo2.Crea delle relazioni positive. 3.Creati delle abitudini sane4.Elimina le interruzioni inutiliOrmai lo sappiamo: lavorare in un ambiente di personeate, nervose e agitate può avere un impatto negativo sulla propria salute mentale. Ma anche sul peso (che aumenta), sulla salute in generale (si abbassano le difese immunitarie) e persino sulla qualità della pelle (che peggiora). Insomma, loè una brutta bestia, ed è anche contagioso. Da evitare come la peste, a casa come al. Alin molti preferiscono aspettare che le acque si calmino da sole, o, in estrema ratio, cercarsi unnuovo. Lo si evince da un recente sondaggio online condotto da Hays, società leader nel recruitement specializzato, che rivela che 1 dipendente su 3 non riceve sostegno in azienda in caso di problematiche come ansia, depressione o sindrome da burnout dovute ...