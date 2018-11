Stazione Spaziale | organi su chip nello spazio | al via esperimenti sulla ISS

Stazione Spaziale : problema a uno dei 3 computer di bordo : L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale sta lavorando per risolvere un problema che sta interessando uno dei tre computer di bordo: lo ha reso noto l’agenzia Spaziale russa Roscosmos. Non si tratta di una situazione di emergenza, perché a bordo della ISS sono previsti sistemi di riserva. Dopo il guasto alla navetta russa dopo il decollo, la vita sull’avamposto Spaziale è intensa: il carico di lavoro è aumentato per ...

Su Stazione Spaziale problema a uno dei 3 computer di bordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Halloween sulla Stazione Spaziale : Dopo l'incidente della Soyuz dello scorso 11 ottobre sono rimasti soltanto in tre, ma non si annoiano affatto e non rinunciano a festeggiare Halloween. Per l'occasione il comandante Alexander Gerst, ...

Stazione Spaziale - Roscosmos : il 3 dicembre il prossimo lancio con astronauti : Roscosmos, l’Agenzia Spaziale russa, ha annunciato che i lanci con astronauti, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, riprenderanno il 3 dicembre dopo il tentativo fallito l’11 ottobre. In precedenza la NASA aveva parlato di un lancio in programma il 20 dicembre. Il direttore esecutivo di Roscosmos ha dichiarato a Ria Novosti che “l’industria sta facendo sforzi significativi per arrivare al lancio del 3 ...

Astronauti di nuovo sulla Stazione Spaziale entro Natale : l’annuncio della NASA : La Stazione Spaziale Internazionale, nonostante l’incidente alla Soyuz dello scorso 11 ottobre non resterà disabitata: è quanto ha annunciato l’Amministratore della NASA Jim Bridenstine durante una riunione del National Space Council a Washington. Secondo le stime dell’agenzia statunitense, il prossimo equipaggio partirà a bordo della Soyuz a dicembre, dopo tutte le verifiche di Roscosmos sul guasto che due settimane fa è costato un atterraggio ...

Spazio : la Cina sta costruendo la prima Stazione Spaziale con equipaggio : Prosegue la costruzione della futura stazione spaziale cinese con equipaggio. Il modulo principale sarà costituito da 3 parti: la sezione di collegamento, la sezione di supporto vitale e di controllo, e la sezione risorse. Le postazioni di attracco saranno 3, e 2 le postazioni di ormeggio utilizzate per collegarsi con i laboratori spaziali. Verranno condotti anche esperimenti scientifici. La struttura sarà pronta entro il 2020 e verrà lanciata ...

Stazione Spaziale : installato nuovo sistema europeo di produzione dell’acqua e dell’ossigeno : Un vero e proprio smartphone o meglio detto visualizzatore di procedure mobili o MobiPV ha consentito all’astronauta Alexander Gerst di eseguire le procedure a lui assegnate senza muoversi dalla poStazione di lavoro, ottenendo una riduzione dei tempi del lavoro e una mantenendo una maggiore concentrazione. L’attività assegnata a Gerst – spiega Global Science – prevedeva di installare nel laboratorio Destiny della Nasa il nuovo ...

Stazione Spaziale - Bridenstine (NASA) : i lanci della Soyuz riprenderanno come previsto : “Gli astronauti Nasa voleranno ancora sulle navicelle Soyuz” e i lanci dovrebbero riprendere “secondo programma”: lo ha detto l’Amministratore dell’agenzia statunitense Jim Bridenstine durante una conferenza stampa a Mosca, commentando l’incidente dello scorso 11 ottobre che ha costretto l’equipaggio a un atterraggio di emergenza. Il cosmonauta russo Alexey Ovchinin e l’astronauta americano Nick Hague dovevano raggiungere i colleghi ...

Stazione Spaziale - incidente Soyuz : possibile nuovo lancio il 28 novembre : Secondo una fonte nell’industria aerospaziale citata dall’agenzia russa Interfax, a seguito dell’incidente verificatosi giovedì scorso, i lanci di navette con a bordo equipaggi diretti verso la Stazione spaziale Internazionale potrebbero riprendere a Baikonur a fine novembre: “La data in programma per il lancio di una navetta Soyuz Ms-11 con equipaggio è il 28 novembre.“ L'articolo Stazione spaziale, incidente ...

Dopo l'incidente della Soyuz : che ne sarà della Stazione Spaziale internazionale? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Fallisce il lancio della capsula Soyuz verso la Stazione Spaziale : atterraggio d’emergenza in Kazakistan : E’ fallito il lancio della navetta russa Soyuz che doveva trasportare il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague verso la Stazione Spaziale Internazionale: a pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Disposte immediatamente le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakistan e che sono in buone condizioni. La navetta Soyuz è atterrata a ...

Alba in orbita. Le foto scattate dalla Stazione Spaziale lasciano senza fiato : Non è la prima volta che gli astronauti della stazione spaziale si prendono del tempo per scattare delle foto. Ma è la prima volta che vengono fatti degli scatti così nitidi al Sole che sorge. Un'Alba in orbita. E' quello che è riuscito a fotografare l'astronauta Alexander Gest, Astro Alex come si fa chiamare su Twitter, oltre che su Instagram "Non conosco nessuna parola in nessuna lingua umana che possa rendere ...

Tenersi in forma sulla Stazione Spaziale : ecco la palestra degli astronauti : Alexander Gerst, astronauta dell’Esa ora in missione in orbita, ci porta con un video nella palestra orbitante della Stazione spaziale internazionale, dove lui e i suoi colleghi fanno più o meno due ore e mezza di esercizio al giorno. Se manTenersi in forma sulla Terra è importante, farlo nello Spazio è fondamentale: l’apparato locomotore, per esempio, confinato in uno spazio molto limitato viene sottoposto a uno stress non da poco ...

IAC 2018 - NASA : obiettivo Luna ma senza abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale : «Investiamo più soldi che tutte le altre agenzie al mondo messe insieme. E il prossimo anno a Washington contiamo di portare almeno 10.000 persone». È parte dell’intervento di Jim Brindestine, l’amministratore della NASA, intervenuto alla plenary di apertura della 69ª edizione dell’International Astronautical Congress, in corso a Brema nel nord della Germania. Gli Stati Uniti, e quindi la NASA, sembrano aver abbandonato i dubbi sui prossimi ...