Stan Lee morto a 95 anni | addio alla leggenda dei fumetti della Marvel Comics

: #UltimOra #Usa, è morto Stan Lee, il padre dei supereroi #Marvel #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Usa, è morto Stan Lee, il padre dei supereroi #Marvel #canale50 - Agenzia_Ansa : Morto #StanLee, padre dei supereroi Marvel. Tra le sue creature Spider-Man, Capitan America, I Fantastici 4, Hulk,… - Corriere : Addio a Stan Lee, il papà dei supereroi Marvel: da Spider-Man ai Fantastici Quattro -

(Di lunedì 12 novembre 2018) È stato il creatore di personaggi iconici come i Fantastici Quattro, Spider-Man, X-Men e Hulk, Thor. Unanel panoramastico mondiale.Lee èa 95lunedì mattina in un ospedale di Los Angeles. Nato a new York nel 1922 è noto per i suoi cameo in quasi tutte le produzioni, tra cui ne Guardianigalassia, vari Spider-Man, The Avengers e Black Panther.”Mio padre amava tutti i suoi fan”, ha detto la figlia J.C. a TMZ. L'articoloLeea 95deiproviene da Il Fatto Quotidiano.