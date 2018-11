Spread si allarga a 307 punti a vigilia replica a Ue su manovra

Italia-Germania - così lo Spread del rating si è allargato a 38 gradini : Questo è il differenziale cumulativo tra la “AAA” della Germania assegnata da Moody's, S&P's, Fitch, DBRS e Scope e i rating all'Italia riconosciuti da queste cinque agenzie internazionali. Dietro questa forbice c’è una divaricazione tra le due economie e i sistemi bancari nel periodo successivo alla Grande crisi del 2008...

Piazza Affari maglia nera in Ue - Spread si allarga : Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Prevalgono le vendite anche sul mercato USA mentre ...

Manovra - perché lo Spread si allarga? Tria e l’assedio al ministero del Tesoro : Lo spread sale oltre quota 300 punti, il rendimento del decennale arriva al 3,44%. A muovere il mercato dei Btp sono le scommesse degli shortisti e dei fondi hedge. L’instabilità politica si riflette sul costo del debito pubblico. E la fine degli aiuti della Bce mette un’ipoteca sull’esito delle future aste

BORSA MILANO apre in deciso calo - affondano banche con allargamento Spread : ** Mentre lo spread Btp/Bund tocca quota 300 con l'inasprirsi delle tensioni tra governo ed Europa sulla politica di bilancio , le banche affondano e cedono in media il 3% , con BANCO BPM in asta di ...