Notizie Spread ultima ora - differenziale Btp/Bund 10 anni oggi : grafico aggiornato in tempo reale e notizie ultima ora : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : oggi, 9 novembre, apertura in rialzo a 296. Ieri, dopo il ritorno della tensione sui titoli di Stato Italiani, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 294 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : oggi, giovedì 8 novembre, il differenziale tra Btp e bund ha aperto in rialzo a quota 290 punti base, con un rendimento al 3,36%. Ieri, 7 novembre, aveva chiuso a 288 punti base, in leggero ribasso ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Ieri, 6 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 296 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 289 di lunedì. Mercoledì 7 novembre, apertura a 295 punti

Spread BTP/Bund a 292 punti - oggi attese le elezioni USA : ...la volontà di promuovere la manovra così com'è sottolineando proprio la sua direzione espansiva tesa a contrastare i pericoli di un rapporto debito/Pil eccessivo e di un rallentamento dell'economia ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Ieri il differenziale aveva chiuso a 289 punti base e Piazza Affari ha terminato in perdita la prima seduta della settmana. oggi, martedì 6 novembre, apertura stabile sopra i 290 punti, mentre l'...

Piazza Affari in rosso con le banche - Spread sopra 290. Oggi Eurogruppo sull'Italia : La Borsa di Milano è l'unica in calo in Europa complici le raccomandazioni negative di Goldman Sachs su alcune banche e le vendite sul comparto lusso. Anche Ferrari scende dopo aver deluso nella trimestrale. Acquisti sulle utility...

Le banche piegano Piazza Affari - Spread sopra 290. Oggi Eurogruppo sull’Italia : Borse europee senza azzardi all'avvio settimanale delle contrattazioni e alla vigilia delle elezioni americane di medio termine. Dopo una ottava molto brillante sul mercato azionario, i listini ripartono in sostanziale equilibrio ma Milano è in flessione complice la correzione di alcuni titoli bancari a cominciare da Bper e da Intesa Sanpaolo su cui Goldman Sachs ha portato la raccomandazione a "vendere"...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : oggi, 5 novembre,, apertura in lieve calo a 289. Venerdì il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso scendendo ampiamente sotto i 300 punti base, a 290

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : oggi, venerdì 2 novembre, apertura stabile sotto i 300 punti, a 297,8, contro i 298 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,37%

Spread BTP BUND a 300 punti base ma le azioni FCA crollano sul Ftse Mib oggi : Fiat Chrysler Automobiles , ieri protagonista della cronaca finanziaria con la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi 2018 e le decisioni sul dividendo straordinario, segna un calo molto vistoso.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 31 ottobre, apertura in calo a 305. Ieri il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 311 punti base dopo la diffusione dei dati del Pil e l'asta del Tesoro

Notizie Spread ultima ora - differenziale btp bund oggi : Spread chiude a 311.50 : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Notizie Spread ultima ora - differenziale btp bund oggi : Spread intorno a 300 dopo aver toccato 291.5 : Attesa per l'incontro tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Aggiornamenti 19 ottobre: Le tensioni politiche , e con l'Europa, ...