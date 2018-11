Sondaggio | la Lega sotto il 30 per cento | la furia di Salvini | paga l' effetto-Di Maio

Sondaggio Ixé per HuffPost : Lega per la prima volta sotto il 30% : A due settimane di distanza dalla nostra ultima rilevazione, il rallentamento nei consensi raccolti da M5S e da Lega si fa più sensibile. Il bilancio resta molto positivo per la Lega, che tuttavia per la prima volta dal settembre scorso scende di pochissimo sotto il 30% mostrando - per ora – di essere uscita dal trend di crescita.Più pesante l'ulteriore perdita di oltre un punto, fatta rilevare dall'M5s che scende sotto il 26%, quasi 7 punti in ...

Sondaggio Noto - campanello d'allarme per il governo Lega-M5s : il ceto medio lo boccia : Il ceto medio ha paura , 'percepisce questo governo, frutto del contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle , come assai lontano dai suoi bisogni, dalle sue aspettative. Ritiene , vedi il reddito di ...

Sondaggio Ipsos - per il Governo è ancora luna di miele. Lega al massimo storico - stacca di 6 punti M5S - di 18 il Pd : Il Governo tiene, ma i rapporti di forza interni alla coalizione si sbilanciano sempre di più. Secondo l'ultimo Sondaggio condotto da Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera, il 57% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo, come nella rilevazione del mese precedente, mentre le valutazioni negative salgono di poco, dal 32 al 33 per cento e l'indice di gradimento flette di un punto, passando da 64 a 63.Il consenso per il ...

Nando Pagnoncelli - Sondaggio epocale : la Lega 'vede' il 40% - Matteo Salvini divora i voti del M5s : Non si ferma più, Matteo Salvini. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa l'escalation incontenibile della Lega , che vola al 34,7% , con il M5s ancora più staccato , al ...

Sondaggio Agi/Youtrend : M5s al 27 - 6 - cala il consenso del governo - la Lega resiste : La Lega resta primo particolo con il 30,1%, mentre il Movimento 5 stelle è al minimo dalle elezioni di marzo, perdendo lo 0,7% nelle ultime settimane e attestandosi al 27,6%. Sono questi i dati di un Sondaggio Agi/Youtrend che conferma il calo dei consensi dei pentastellati e, nel complesso, del governo gialloverde (57,7%)I due partiti che sostengono il governo Conte continuano a godere complessivamente di un sostegno molto alto (57,7%) ...

Sondaggio Ixè : per la prima volta calano Lega e M5S : Per la prima volta dalle elezioni, l'alleanza di governo Movimento 5 Stelle e Lega arretra di sue punti rispetto al Sondaggio di due settimane fa. L'aggregato passa così dalla soglia del 60% ...

Sondaggio Youtrend - perdono consensi Lega e M5s : il governo per la prima volta sotto il 60% : Perde consensi il governo giallo-verde. Se due settimane fa era al 60 per cento ora, dopo il caso manina e le tensioni sulla manovra, scende al 58,7 per cento . A illustrare gli ultimi dati è Lorenzo ...

Silvio Berlusconi - Sondaggio Tecnè : sale Forza Italia - scendono Lega e M5S : Diluvio di sondaggi , in questi giorni di manovra, col governo che stringe i ranghi, lo spread che resta alto, la Borsa ballerina e, soprattutto, l'Europa che promette tuoni e fulmini in risposta al ...

Milano - il Sondaggio sul sindaco : il 60% promuove Sala - ma la Lega raddoppia : A Milano si vive bene, l'amministrazione Sala è promossa a pieni voti dalla maggioranza degli elettori ma il centrosinistra perde consensi e rischierebbe la sconfitta in caso di eventuali elezioni ...

Sondaggio Mentana : clamoroso balzo di Giorgia Meloni - giù Lega e M5S : Sono tempi difficili per il governo, e lo saranno ancora , e forse di più, anche nelle prossime settimane. Spread su, borse giù, liti sulle riforme e tra i ministri... Insomma da almeno un paio di ...

Sondaggio Ipsos - la Lega fa il botto : al Nord è al 48% mentre al Sud va oltre il 22% : I malumori provenienti dal Nord contro il governo gialloverde, in particolare contro il decreto dignità e la manovra, sembrano aver colpito soltanto il Movimento 5 Stelle e lasciato la Lega quasi ...

Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana : giù Lega e M5s - crescono Pd e Forza Italia : Morti e sepolti? Macchè... E' bastata una settimana di polemiche roventi, attacchi dall'Europa, spread alle stelle e Borsa in picchiata, per far rialzare la testa ai piddini . Che hanno strillato e ...

Sondaggio - Lega sfiora il 34% - M5S cala : ANSA, - ROMA, 06 OTT - Lega in crescita, al 33,8%, e M5s al 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa. Sono i risultati della rilevazioni di Ipsos, in un Sondaggio per il Corriere della ...

Matteo Salvini - il Sondaggio da godere di Pagnoncelli : Lega al 33 - 8% - M5s e Di Maio sprofondano : Il volo di Matteo Salvini e della Lega non conosce limiti. L'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della Sera certifica il divario crescente tra il Carroccio e il Movimento 5 ...