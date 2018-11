Sollevamento pesi | Mondiali 2018 | Mirco Scarantino salva la spedizione con il suo bronzo

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Lasha Talakhadze trionfa nei +109 kg con tre ori : Terminano nel segno del georgiano Lasha Talakhadze i Mondiali di Sollevamento pesi 2018, con il campione olimpico di Rio 2016 che ad Ashgabat conquista tutte e tre le medaglie d’oro a disposizione con tre record del mondo, iniziando dalla gara di strappo. Il fuoriclasse 25enne apre la gara a quota 207 kg, ripetendosi poi a 212 kg e 217 kg, che gli valgono il successo davanti all’armeno Gor Minasyan, fermo a 205 kg, fallendo un ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Tatiana Kashirina nella storia! La russa si impone nei +87 kg e diventa la più vincente della storia ai Mondiali : L’ultima giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Ashgabat (Turkmenistan), primo evento valido ai fini del ranking olimpico di Tokyo 2020, prevede l’assegnazione degli ultimi due titoli del programma: +87 kg femminili e +109 kg maschili. In mattinata si è disputato il gruppo A dell’ultima gara femminile della manifestazione, in cui la russa Tatiana Kashirina si è imposta dopo un duello estenuante con la cinese Suping Meng ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Ao Hui vince due ori negli 87 kg : Si chiude con il duplice successo della cinese Ao Hui la gara degli 87 kg nell’ambito dei Mondiali di Sollevamento pesi di Ashgabat. Un’autentica prova di forza quella della 24enne, che apre la sua giornata sollevando 110 kg nello strappo, migliorandosi poi con le valide di 114 kg e 117 kg, precedendo il classifica la dominicana Crismery Dominga Santana, che nel terzo tentativo fa registrare lo score di 116 kg. Bronzo alla ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Simon Martirosyan trionfa nei 109 kg maschili : Penultima giornata di gare nei Mondiali di Sollevamento pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan), aperta dal trionfo del cinese Zhe Yang, che domina la gara di strappo dei 109 kg maschili, sollevando 186 kg, migliorandosi poi a quota 191 kg e 196 kg, eguagliando il record mondiale, e precedendo in classifica l’armeno Simon Martirosyan, che fallisce un tentativo a 197 kg, tenendo come validi i 195 kg del secondo tentativo. Bronzo al russo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Ali Hashemi prevale nei -102 kg maschili dopo una lotta molto serrata con Chumak e Beiralvand : Ad Ashgabat, in Turkmenistan, si è disputata l’ultima gara dell’ottava giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi, il gruppo A dei -102 kg maschili. L’iraniano Ali Hashemi si è imposto nella classifica combinata grazie alla sua regolarità nelle due frazioni di gara, riuscendo a conquistare la medaglia d’oro precedendo l’ucraino Dmytro Chumak ed il connazionale Reza Beiralvand al termine di un duello ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Lidia Valentin si aggiudica due ori negli 81 kg femminili : Nuova giornata di gare nei Mondiali di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan), aperta dal successo della spagnola Lidia Valentin Perez nella categoria 81 kg femminili, con la 33enne di Ponferrada capace di portarsi a casa due ori su tre. La prima vittoria è arrivata nella prova di slancio, sollevando 113 kg, migliorando le precedenti valide a 108 kg e 110 kg, mentre l’argento arriva direttamente dal gruppo B, e dai 108 kg della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Rim Jong Sim si aggiudica il titolo di strappo - Wang si impone nel totale e nello slancio dei 76 kg femminili : L’ultima gara della settima giornata del Campionato del Mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) ha visto una meravigliosa sfida per il successo nella categoria -76 kg femminile tra la nordcoreana Rim Jong Sim, oro di strappo, e la cinese Zhouyu Wang, oro di slancio e di totale. Entrambe le rivali hanno portato a termine due prove valide su tre di strappo, con Rim che ha chiuso con 119 kg davanti a Wang con 118 ed ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Sohrab Moradi firma tre record del mondo e domina i -96 kg : L’iraniano Sohrab Moradi mette in scena una prestazione mostruosa e si aggiudica il titolo iridato dei -96 kg in occasione dei Campionati del mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat, in Turkmenistan. Il 30enne fenomeno iraniano si è imposto nel totale ed in entrambe le classifiche di specialità, firmando anche tre record del mondo standard di categoria. Nello strappo ha totalizzato 186 kg rifilando cinque kg al ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : il russo Artem Okulov si laurea Campione del Mondo dei -89 kg dopo un gran duello con Davitadze e Khadasevich : La sesta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica in corso di svolgimento ad Ashgabat (Turkmenistan) è andata in archivio con lo svolgimento del gruppo A dei -89 kg maschili. Il russo Artem Okulov l’ha spuntata dopo un duello tiratissimo ed equilibrato sino all’ultimo Sollevamento con il bielorusso Pavel Khadasevich ed il georgiano Revaz Davitadze. Okulov non è stato brillante nello strappo, infatti ha chiuso la ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Wangli Zhang trionfa nei 71 kg femminili con due record del mondo : La categoria 71 kg femminili dei Mondiali di Sollevamento pesi 2018 è appannaggio della cinese Wangli Zhang, che si porta a casa ben tre ori, partendo dalla gara di strappo, vinta con la misura di 115 kg, migliorando le precedenti prove di 108 kg e 113 kg. Medaglia d’argento per la kazaka Nadezda Likhacheva con 112 kg, con la terza piazza che va alla 20enne egiziana Sara Samir Elsayed Mohamed Ahmed, che sforna la miglior prestazione della ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Wei Deng si impone nei -64 kg e conquista tre ori - Giorgia Bordignon è 13^ di totale : La quinta giornata dei Campionati del Mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) si è chiusa con lo svolgimento del gruppo A dei -64 kg femminili, in cui ha gareggiato l’ultimo rappresentante della nazionale azzurra impegnato nella rassegna iridata: Giorgia Bordignon. La vittoria è andata nettamente alla cinese Wei Deng, che ha firmato tre record del mondo standard di categoria ed ha conquistato un tris di medaglie ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Andranik Karapetyan chiede troppo e spreca - due ori cinesi negli 81 kg : Categoria 81 kg dei Mondiali di Sollevamento pesi nel segno dell’egiziano Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud, bronzo a Rio nei 77 kg, che nello strappo di Ashgabat (Turkmenistan) solleva 173 kg (record mondiale), migliorando le precedenti prove a 165 kg e 170 kg. Seconda piazza per il cinese Xiaojun Lyu, che fallisce un tentativo a 170 kg, per poi piazzare la valida a 172 kg, mentre chiude terzo il connazionale Dayin Li, a quota 168 kg. ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : cadono i record del mondo! Shi Zhiyong domina nei 73 kg : Una gara mozziafiato quella dei 73 kg maschili nei Mondiali di Sollevamento pesi, che chiude il programma ad Ashgabat, nel Turkmenistan, dove sono caduti tutti i record del mondo. Iniziamo dal gruppo B del pomeriggio, dove il coreano Jeongsik Won abbatte il record mondiale standardizzato dello slancio, sollevando la misura da urlo di 195 kg, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica. Nel gruppo A, però, c’è l’oro olimpico ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Kuo Hsing-Chun domina i 59 kg femminili - 17° posto per Maria Grazia Alemanno : Seconda gara di giornata nei Mondiali di Sollevamento pesi nel segno dell’atleta taiwanese Kuo Hsing-Chun, che ad Ashgabat (Turkmenistan) domina la categoria dei 59 kg femminili, sollevando nello strappo 105 kg, migliorando le precedenti prove di 100 kg e 103 kg, e stabilendo il nuovo record del mondo. Dietro nessuna riesce ad avvicinarsi, tanto che la medaglia d’argento va alla vietnamita Thi Duyen Hoang, direttamente dal gruppo B, ...