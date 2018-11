Social network dannosi per la salute mentale | Instagram il peggiore

La cultura del "tutti sanno tutto" nel tempo dei Social network e Wikipedia : ... la gente comune addirittura si sostituisce nelle diagnosi e prognosi ai medici stessi, soltanto perché ha letto articoli su internet attinenti ad un dato campo della scienza, etc. Se oggi tutti ci ...

Social network : ora anche i robot possono utilizzarli : Gli assistenti virtuali, che non sono altro che robot non dotati di movimento, sono sempre più avanzati e riescono a rispondere già a molte delle domande degli utenti. Per migliorare le loro prestazioni però, un’azienda leggi di più...

Mara Venier querela Barbara d'Urso? L'indiscrezione dal Social network : Poteva essere una sfida prettamente televisiva, poteva essere divertente e stuzzicante vedere due professioniste 'amiche' del piccolo schermo portare l'acqua al proprio mulino per le rispettive trasmissioni: la Domenica IN di Mara Venier per mamma Rai e la Domenica Live di Barbara d'Urso per l'ammiraglia Mediaset.Nelle prime sette domeniche, i guantoni da sfida pailettati si sono sporcati di traini, percentuali di share, ospiti freschi di ...

Perché l'odio continua a preferire i Social network : Poche ore dopo la strage della sinagoga di Pittsburgh, tre cronisti del New York Times sono andati a verificare quante persone avessero postato su Instagram agganciandosi all'hashtag #jewsdid911, che sintetizza la vetusta fake news sugli ebrei responsabili dell'attacco alle Twin Towers. Erano già quasi dodicimila. Ricordato che con "hashtag" si definisce la parola o l'accrocco di parole dietro i quali si raggruppano - in una ...

I Social network sotto accusa dopo l'attentato a Pittsburgh : Proviamo a usare internet per scoprire il mondo invece che per insultare Mi piacerebbe parlarvi della violenza in rete. Non quella dei terroristi o dei fanatici di professione, ma quella delle "...

I Social network sotto accusa dopo l’attentato a Pittsburgh : I social network hanno dato ai venditori d’odio una cassa di risonanza illimitata e la sensazione di non essere soli. Leggi

Non solo recensioni : TripAdvisor diventa il Social network dei viaggi : (Foto: amsfrank / Flickr CC) TripAdvisor si rinnova spostandosi sempre di più verso il lato social network. Con il nuovo aggiornamento TripAdvisor ricalca la struttura di un social, inserendo nuove funzionalità come la possibilità di seguire i profili dei propri contatti, di brand, di influencer ed editori. Introduce anche la possibilità di condividere contenuti multimediali come foto, video, articoli, guide di viaggio e recensioni per creare un ...

Cos’è Gab - il Social network dell’ultradestra americana : immagine: pixabay A seguito della sparatoria avvenuta in una sinagoga di Pittsburgh, che ha causato la morte di 11 persone e il ferimento di numerose altre, è stato oscurato su alcune piattaforme il social network Gab, frequentato da sostenitori dell’estrema destra americana. Su questo social proprio l’uomo arrestato per l’attentato di Pittsburgh, Robert Bowers, aveva postato contenuti antisemiti prima di aprire il fuoco nella ...

Wenger - previsioni sul calcio che verrà : 'Sostituzioni decise sui Social network - giocatori più forti dei club' : Chissà se alla fine avrà ragione lui o se queste resteranno soltanto previsioni un po' troppo pessimistiche sul calcio proiettato nel futuro. Di certo, lo scenario dipinto da Arsene Wenger in un'...

NBA - 450 sfumature di Social network : un gioco serio e leggero : "Avere il proprio numero di like e followers in bella vista sui canali social è solo un modo di farsi vedere e giudicare dal mondo, come mostrare i propri soldi in banca o scrivere la lunghezza del ...

Gossip - Fedez e Chiara Ferragni 'distanti' sui Social network : i fan sono preoccupati : Cosa sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando si sono accorti che i neo coniugi non si fanno più vedere l'uno accanto all'altro sui social network. Mentre su tutti i siti impazzano le voci su una presunta crisi in corso tra lui e la fashion blogger, il rapper ha pubblicato un post su Instagram un po' strano: la frase che ...

Dieta Social : come dimagrire con l'aiuto dei Social network : I social sono un ottimo mezzo di comunicazione e interazione con il mondo esterno. Possono creare danni al cervello se utilizzati in una maniera scorretta e, soprattutto, per troppe ore al giorno, ma se usati nella giusta maniera e in orari decenti allora possono ...

Farmaci : il rischio di promuoverli sui Social network : La questione della pubblicità dei Farmaci sui social network evidenzia la difficoltà di bilanciare la tutela della privacy e dei diritti dei cittadini con le necessità delle aziende farmaceutiche di proporre, mediante canali innovativi, i propri prodotti.Le linee guida del ministero della Salute per "l'Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria per medicinali di automedicazione e medicinali senza obbligo di ...

Amici 2018 - le novità sulla 18esima edizione : un “ritorno” svelato sui Social network : Amici 2018, tante news sulla 18esima edizione Le novità su Amici 2018 saranno tante e ci verranno svelate nel corso del tempo, almeno fino a novembre quando dovremo avere tutto chiaro. Sappiamo tutti infatti che la 18esima edizione inizierà proprio il mese prossimo, anche se la data non è ancora certa. Cosa c’è da sapere […] L'articolo Amici 2018, le novità sulla 18esima edizione: un “ritorno” svelato sui social network ...