Smart TV LG | quale comprare

iPhone Xs - Xs Max e Xr : i nuovi Smartphone Apple convincono. Ma quale acquistare? : Tutto come da copione. iPhone Xs e Xs Max sono i nuovi smartphone Apple per la fascia alta del mercato, mentre il modello Xr è stato pensato per contenere i costi e strizzare così l’occhio al pubblico più giovane, grazie anche alle tante colorazioni sgargianti. L’offerta dell’azienda di Cupertino, svelata ieri, si arricchisce dunque con altri tre dispositivi, ognuno dei quali può soddisfare esigenze specifiche. La peculiarità ...

Miglior Smartphone : quale comprare : In questa guida vi illustreremo i Migliori smartphone da acquistare per ogni fascia di prezzo e per ogni specifica. Non manca un focus sui Migliori smartphone cinesi, dalle soluzioni per tutte le tasche ai dispositivi dalle caratteristiche uniche. Come vedrete, la scelta è molto ampia, ma con le nostre indicazioni non sbaglierete nell’acquisto del vostro futuro smartphone! Indice Migliori smartphone sotto i 100 euro Migliori smartphone ...

Miglior Smart TV 32 pollici : quale comprare : Le Smart TV da 32 pollici, hanno già da tempo conquistato le case degli italiani. Si tratta della misura giusta per ambienti non troppo ampi e perfetta per godere al meglio dei contenuti multimediali. Il loro costo è contenuto rispetto agli schermi più grandi e integrano le nuove tecnologie che stanno facendo impazzire gli amanti di film e serie TV. Possedere una Smart TV infatti, implica di poter accedere a decine di contenuti diversi grazie ...

