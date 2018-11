Sky Q supera i 600 000 clienti | l’emittente ringrazia con un’iniziativa

Ascolti tv di domenica 11 novembre 2018. Morandi supera Fazio e Mara vince in sovrapposizione - record Sky per Milan-Juve : Bene anche il Gp del Brasile di Formula 1 che su Tv8 è stato visto da 1,7 milioni di spettatori, pari al 9% di share e su Sky Sport Uno da quasi mezzo milione con il 2,6%. Le Iene Show hanno ...

Comcast a un passo dalla conquista di Sky : l’offerta supera quella di Fox : Comcast supera Fox nella contesta per Sky, almeno nel l’offerta . L'offerta di Comcast nell'asta per Sky ammonta a 17,28 sterline per azione; quella di Fox a 15,64. Lo riporta l'agenzia...

