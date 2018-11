Si rompe la tibia mentre corre ma arriva a passare la staffetta strisciando | l’atleta

ilfattoquotidiano

: @Sebastiano73 @Satoshi40614573 No sei suonato ! Ma lo vedi che gli arriva come un kamikaze senza nessuna possibilit… - daves80 : @Sebastiano73 @Satoshi40614573 No sei suonato ! Ma lo vedi che gli arriva come un kamikaze senza nessuna possibilit… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Duecento metri carponi di dolore e tenacia. Duecento metri di singhiozzi e ginocchia sanguinanti. Sono queste le immagini con in primo piano la maratoneta giapponese Rei Lida che stanno facendo il giro dei social. Durante la corsa aziendale adedicata alla Principessa Ekiden dello scorso 22 ottobre, la connte si è improvvisamente rotta lastavando franando a terra. Il fatto è accaduto quando le mancavano da perre poco più di duecento metri dei 3,5 chilometri che le atlete di ogni squadra dovevano perre nei rispettivi singoli tratti di gara. Una volta caduta, e pur verificata la gravità dell’infortunio, la 19enne non ha esitato un attimo a raggiungere la sua compagna di squadra per passarle il “testimone”ndo a quattro zampe verso di lei. Un gesto sportivo dall’immensa forza d’animo e determinazione che però ha suscitato online anche molte ...