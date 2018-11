«Si può essere per paura allergici all’amore?»

Pd - Gentiloni sostiene Zingaretti : “può essere l’idea di una stagione nuova” : Paolo Gentiloni ha detto che non si candiderà alla segreteria del Pd. Ma a ?Che tempo che fa' ha fatto un endorsement a Nicola Zingaretti: "Penso che sia un ottimo candidato, puo' anche essere l'idea di una stagione nuova". Di Minniti ha detto: "Vedremo se si candiderà, ma lo difenderò sempre: le cose che abbiamo fatto insieme le rivendico".Continua a leggere

Reddito cittadinanza e 'furbetti' : perché può essere un (pericoloso) boomerang : A lanciare l'allarme sulla misura contro la povertà che il Governo vuole introdurre è Unimpresa: “Si presta a manipolazioni...

Muos - M5s : “Governo non si presenterà in giudizio contro il ricorso”. I legali : “Così può essere un boomerang” : Dietrofront, ma non troppo. Il governo non sarà presente al ricorso per fermare il Muos, è questa la novità dopo l’incontro con la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, degli esponenti siciliani del Movimento 5 stelle: il consigliere regionale, Giampiero Trizzino, e il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. Un patto di non belligeranza con i No Muos sbandierato dal M5s Sicilia con soddisfazione: “Un fatto ...

può essere amore vero se nasce da un incontro sui social? : Ciao Davide, ho conosciuto Andrea su Facebook. Da circa un mese chattiamo ogni giorno ora lui mi chiede di incontrarlo di persona. Lo ammetto sono un po’ titubante. Parlare con lui è bellissimo ma se poi la realtà dovesse essere ben diversa dal virtuale? Ti confesso che io mi sono innamorata anche se solo virtualmente. Ciao Chiara. Con la sua domanda Chiara tocca un tema molto attuale, l’amore ai tempi di internet. Tempo fa ho fatto un sondaggio ...

L’asteroide sigaro Oumuamua e l’ipotesi di Harvard : «può essere nave spaziale aliena» Oumuamua - la storia : video : Strana forma e straordinaria velocità: l’idea che possa essere una vela solare è stata pubblicata su una rivista astronomica reputata ma subito smentita da altri scienziati

Ecco perché Trump può essere soddisfatto del voto di Midterm : Nonostante la conquista della Camera da parte dei Democratici, il voto di Midterm appena espresso negli Stati Uniti non è certo un insuccesso per Donald Trump, che può anzi ritenersi soddisfatto per diversi ordini di motivi.Il primo è di carattere tecnico-statistico: tradizionalmente, le elezioni di Midterm risultano "antipresidenziali", sfavorevoli cioè all'inquilino in carica alla Casa Bianca. Esattamente a ...

Da cosa può essere determinata l’insonnia (fattori esterni che non pensi) : L’insonnia è un problema che colpisce milioni di persone e che spesso è determinata da fattori esterni (che pochi conoscono). Dormire bene è importante per favorire il benessere del nostro organismo. Non a caso nel corso degli anni diversi scienziati si sono occupati di studiare e analizzare questo problema, cercando di risolverlo. Quando riposiamo male infatti il corpo ne risente: non recuperiamo le energie, cala la concentrazione e ...

Juventus e Roma - può essere una serata magica : l’Italia sogna un clamoroso ‘poker’ - la Champions League in versione ‘Made in Italy’ : Si avvicina un’altra giornata pazzesca valida per la Champions League, una serata di forti emozioni e che può regalare grosse soddisfazioni per due squadre italiane: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri può staccare il pass per gli ottavi già oggi, due risultati su tre per i bianconeri per il passaggio del turno, la vittoria per assicurarsi il primo posto. La Juventus ha tutte le caratteristiche per ripetersi ...

Fare la doccia può essere nocivo per la nostra salute? : Quando si fa la doccia, capita che il tempo sia davvero troppo poco per goderla appieno, causa impegni, fretta ed impegni ad orari sempre più ravvicinati. Altre volte, la impagabile voglia di dedicarsi a noi stessi, ci permette di concederci lunghissimi pit stop “a tu per tu” con l’acqua calda, bollicine, bagnoschiuma e creme profumate. In ogni caso, qualunque sia il tempo a disposizione, è difficile che prima di entrare nell’amato ...

Regione Abruzzo - il ministero del Lavoro salva i 55 dipendenti non confermati : “Loro contratto può essere prolungato” : Proprio il giorno della sua effettiva entrata in vigore, si scopre un tallone d’Achille nel Decreto Dignità, che fissa il tetto massimo di 24 mesi per i contratti a tempo determinato e reintroduce le causali. “Merito” di una circolare del ministero del Lavoro, chiamato a dirimere una querelle innescata un mesetto fa dalla Tua (la Società abruzzese unica di trasporti), che non aveva rinnovato il contratto a 55 dipendenti assunti a ...

Papa Francesco : "Un cristiano non può essere antisemita" : "Un cristiano non può essere antisemita. Le nostre radici sono comuni. Sarebbe una contraddizione della fede e della vita". Lo ha scandito Papa Francesco incontrando in Vaticano un gruppo di rabbini del Caucaso, a pochi giorni dalla strage nella Sinagoga di Pittsburgh. "Insieme - ha spiegato Francesco - siamo invece chiamati a impegnarci perché l’antisemitismo sia bandito dalla comunità umana". ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza - ecco perché il flirt al GfVip può essere solo finzione : Il flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è sincero? In tanti se lo stanno chiedendo, dopo che su Oggi sono state pubblicate delle indiscrezioni che getterebbero ombre sulla veridicità della ...