Si apre un nuovo fronte nel governo | la legge sul conflitto di interessi

apre un nuovo McDonald's a Enna e arrivano 1000 curriculum per 30 posti : È arrivato a Enna il McItalia Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato per le nuove aperture McDonald's in Italia. Sono stati oltre 1.000 i curricula presentati per i 30 posti di lavoro previsti per il ristorante che aprirà a Enna. È quanto si legge in una nota dell'azienda, ricordando che i principali requisiti richiesti ai candidati sono la predisposizione al lavoro in team e al ...