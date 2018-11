Si addormenta con la moglie e non si sveglia più | imprenditore muore nel sonno a 45 anni

Beve vodka e poi si addormenta con la figlia in braccio : la bimba soffoca e muore. Non andrà in carcere : Stacey Atkinson, 30 anni, aveva una quantità di alcol nel sangue ben superiore al limite per la guida, quando si è addormentata col divano con la piccola Chloe in braccio. L'avvocato della donna ha rivelato che "sta già scontando il proprio ergastolo", indipendentemente dall'esito del processo.Continua a leggere

Juventus-Genoa - la difesa bianconera si addormenta e Bessa fa 1-1 [VIDEO] : Juventus-Genoa, Bessa in rete per l’1-1 dopo il vantaggio di Cristiano Ronaldo, una rete davvero ‘intelligente’ del Grifone, approfittando di una dormita generale della difesa bianconera Juventus-Genoa, Bessa ha siglato la rete dell’1-1. Un pareggio arrivato come un fulmine a ciel sereno, con i bianconeri che si sono notevolmente distratti in questo secondo tempo, regalando campo ad un Genoa coriaceo che ha trovato ...

USA - senzatetto si addormenta : dipendenti lo svegliano con una secchiata d'acqua (VIDEO) : Jeremy Dufresne, un senzatetto, si era addormentato all'interno di un locale pubblico di Syracuse, New York, quando alcuni impiegati dell'attivita' hanno pensato furbescamente di svegliarlo con una gelata secchiata d'acqua. L'uomo si è risvegliato di colpo trovandosi zuppo d'acqua ed impossibilitato a cambiarsi, ovviamente per le proprie condizioni economiche più che precarie. [VIDEO] I dipendenti svegliano il senzatetto Le immagini sono state ...

Se usi la melatonina per addormentarti - ti conviene leggere questo : questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto Francesco Teodori.La melatonina è un popolare aiuto per dormire. Viene prodotta naturalmente dal corpo. Non necessita di prescrizione medica e la si può assumere sotto forma di gomma da masticare o scioglierla nel succo di frutta. Ma è realmente così sicura come crediamo?Tecnicamente la melatonina è un ormone prodotto dalla ...

Obama : 'Con Trump a rischio la democrazia'. E lui risponde : 'Durante il discorso mi sono addormentato' : Mai fino ad oggi lo aveva citato per nome, descrivendolo come un bullo intento a dividere il Paese e a diffondere un senso di paura e di rabbia in America e nel mondo. Una persona prepotente contro ...

Obama : 'Con Trump a rischio la democrazia'. E lui risponde : 'Durante il discorso mi sono addormentato' : Mai fino ad oggi lo aveva citato per nome, descrivendolo come un bullo intento a dividere il Paese e a diffondere un senso di paura e di rabbia in America e nel mondo. Una persona prepotente contro ...

Soffri di insonnia? addormentati con questa tecnica militare : Non riesci a prendere sonno? Smetti di contare le pecore e prova questa tecnica che i militari usano per addormentarsi. La pratica è certificata dallo United States Army (l’esercito americano), ed è stata divulgata da Lloyd Bud Winter, un preparatore atletico molto conosciuto negli Stati Uniti. Nel libro “Relax and win: championship performance”, Winter illustra in pochi, semplici passaggi come riuscire a cadere in un sonno ...