Shirley Hellyar | l’attrice di Netflix scopre di avere un tumore e muore dopo aver

(Di lunedì 12 novembre 2018) Stava festeggiando il suo 40esimo compleanno con le amiche in un locale di Newcastle quando all’improvviso si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale. L’attriceha scoperto così di essere malata di cancro e disolo poche settimane di vita. Protagonista del film di“Il re dei fuggitivi” uscito il 9 novembre e nota sul piccolo schermo, la donna ha deciso di aprire subito una raccolta fondi per il suo funerale. Così è riuscita a raccogliere 7mila sterline prima di spegnersi in ospedale la notte del 7 novembre, esattamente due giorni prima dell’uscita del suo ultimo film.ha chiesto a fan e amici di aiutare i suoi genitori a sostenere le spese per le esequie: “I miei genitori hanno perso già un figlio, non voglio che paghino un altro funerale“, ha detto poco prima di morire, alludendo alla scomparsa del ...