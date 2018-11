Sette palestinesi | tra cui un leader di Hamas | sono stati uccisi in un’operazione

Sette palestinesi sono morti negli scontri di ieri al confine fra Gaza e Israele - dice il ministero della Salute di Gaza : ieri pomeriggio ci sono stati nuovi scontri fra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano al confine fra la Striscia di Gaza e Israele, come avviene ormai da molti mesi ogni venerdì in occasione delle manifestazioni di massa organizzate dalle forze politiche attive nella The post Sette palestinesi sono morti negli scontri di ieri al confine fra Gaza e Israele, dice il ministero della Salute di Gaza appeared first on Il Post.