Serie C Pro Piacenza | esonerato il tecnico Giannichedda

Sinatra - la prima Serie con Guè Pequeno protagonista dal 21 novembre su TimVision : Il 21 novembre arriva in anteprima esclusiva su TimVision Sinatra – La serie con protagonista il rapper Guè Pequeno. Sinatra si struttura in tre episodi disponibili ogni mercoledì; Guè interpreta se stesso e viene ritratto in un momento di vita reale. L’idea nasce con la volontà di integrare la realtà nella fiction, intrecciando e sovrapponendo i diversi linguaggi visivi con quello del videoclip, modalità attraverso la quale lo ...

Serie D - Bari schiacciasassi : pubblico da Serie A e squadra quasi imbattibile - la promozione è già in discesa [FOTO] : Nella giornata di ieri è andato in scena un turno molto importante valido per il campionato di Serie D, continua la corsa alla promozione del Bari, la squadra del presidente De Laurentiis è la Serie candidata alla vittoria finale, il percorso fino al momento è stato entusiasmante: 7 vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta, 21 gol fatti e 3 subiti, un rendimento che non ha bisogno di ulteriori commenti. Nella gara di ieri il Bari ha ...

Calcio - i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Parolo ancora a segno - Provedel impeccabile - si rivede Cristante : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Juventus e Napoli proseguire la loro marcia, superando rispettivamente Milan e Genoa, mentre l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Marco Parolo (Lazio): tre gol in una settimana, dopo SPAL e Marsiglia, va a segno anche con il Sassuolo. Si fa trovare ...

Prossimo turno Serie A - 13ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (24-26 novembre). Si riprende dopo la sosta : La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 24 ed il 26 novembre, dopo la sosta per la Nazionale. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 24 alle ore 15.00 l’Udinese ospiterà la Roma, mentre alle ore 18.00 la SPAL farà visita alla Juventus, infine alle ore 20.30 l’Inter attenderà il Frosinone. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 25 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen e Salerno provano la fuga - Oderzo segue a -1 : Settima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede ancora al comando della classifica il Brixen Sudtirol e la Jomi Salerno, che si apprestano a prendere il largo, insieme alla Mechanic System Oderzo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal successo delle altoatesine, che a Ferrara soffrono più del previsto contro l’Ariosto, ma escono vittoriose con il punteggio di 30-26, grazie soprattutto alle 12 reti dell’ala ...

Milan-Juventus stasera Serie A : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire il big match : stasera si giocherà Milan-Juventus, big match della dodicesima giornata della Serie A. Allo Stadio San Siro andrà in scena una grande classica del calcio italiano, la super sfida sempre affascinante tra il Diavolo e la Vecchia Signora che si daranno battaglia per la vittoria di lusso: i bianconeri partiranno con i favori del pronostico e vogliono ristabilire le distanze nei confronti del Napoli che ieri ha battuto il Genoa, i rossoneri cercano ...

Pronostico Santos vs Chapecoense - Campeonato Brasileiro Série A 12-11-2018 e Analisi : Campeonato Brasileiro Série A 2018, 33^ giornata, Analisi e Pronostico di Santos-Chapecoense, lunedì 12 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Santos-Chapecoense, lunedì 12 novembre. Una partita che vale davvero molto. Il Santos cerca punti per tornare in zona Libertadores, la Chapecoensse invece dopo la sconfitta a Bahia è a rischio retrocessione e vuole abbandonare il terzultimo posto in classifica. Analisi e Pronostico della ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Pro Recco batte BPM - al Posillipo il derby campano. Brescia passa ad Ortigia : La quinta giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha visto il big match tra Pro Recco e Sport Management, risolto di liguri in proprio favore per 7-6. I campioni d’Italia restano così a -3 in classifica dalla coppia al comando, formata da Posillipo e Brescia. I campani vincono di misura, per 8-7, il derby contro il Napoli, mentre i lombardi passano agevolmente in casa dell’Ortigia per 3-12. Punti pesantissimi in chiave salvezza per il ...

Clamoroso Giuseppe Rossi - riparte dalla Serie C : ecco la (probabile) nuova destinazione : Giuseppe Rossi è sicuramente un grande attaccante, uno dei più forti ma la carriera del calciatore ex Genoa è stata condizionata dai tanti infortuni, ultime stagioni sfortunate per Pepito che sicuramente può ancora dire la sua anche in massima Serie A. Ma per il momento è difficile trovare una squadra pronta a puntare sul calciatore, per questo motivo si sta per aprire una soluzione clamorosa in Serie C. Secondo alcune voci delle ultime ...

Probabili formazioni Milan-Juventus - Serie A 11-11-2018 : La Juventus torna in campo domani dopo la bruciante sconfitta in Champions League contro il Manchester United. Lo fa con una grande sfida, tra le più sentite del campionato. A San Siro, alle ore 20.30, c’è il Milan del grande ex Gonzalo Higuain, che ha recuperato in extremis per provare a punire i bianconeri, trascinati al settimo scudetto consecutivo nella scorsa stagione. Di fronte a lui, però, la corazzata di Massimiliano Allegri, ...

Andrea Belotti Foto Getty Images© per SuperNews diretta Torino-Parma LIVE: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA Il secondo anticipo del 12° turno di Serie A è Torino-Parma, match che seguiremo LIVE dalle 15: diretta e aggiornamenti del risultato in tempo reale. La sfida dell'Olimpico può ...

