Serie C | la Sicula Leonzio condanna con fermezza la violenza | la nota del presidente

(Di lunedì 12 novembre 2018) L’ultima giornata del campionato diC prevedeva la partita trae Rende, in programma per sabato scorso. Poco prima del calcio d’inizio, un tifoso bianconero si è reso protagonista di un’aggressione ai tornelli di prefiltraggio nei confronti di due steward che avevano il compito di controllare i tagliandi validi per accedere allo stadio. L’aggressore è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Sullo spiacevole e deprecabile episodio è intervenuto ildella società siciliana Giuseppe Leonardi, il quale si è esposto tramite unapubblicata sul sito ufficiale: “Durante la nostra gestione non si sono mai verificati atti di. La nostra è una società virtuosa e Lentini è una piazza in cui si è fatto calcio estromettendo chi non aveva nulla a che vedere con lo sport e il vivere sereno dello spettacolo ...