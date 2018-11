Serie B | guida il Palermo | Verona in crisi | Brescia inarrestabile Tutti i risultati e la

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Capitolina e Colorno guidano i gironi : Si rompe l’equilibrio nella quinta giornata del campionato di Serie A femminile di Rugby. Provano la fuga in due nei due gironi: Colorno e Capitolina sono al comando rispettivamente del gruppo 1 e gruppo 2. Andiamo a rivivere la giornata odierna, tante partite dai risultati nettissimi. GIRONE 1 domenica, 11 novembre 2018 12:00 Iniziative – Villorba Rugby – Valsugana Rugby Padova 12 : 5 Arbitro: Tommaso Battini ...

Netflix - tutte le Serie e le novità di Novembre - Super Guida TV : 'Baby' è una serie ispirata al fatto di cronaca che alcuni anni fa ha portato alla luce un traffico di baby squillo proprio nel rinomato quartiere Parioli di Roma. Non solo serie italiane nel nuovo ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Micov e Guidatis firmano il successo dell’Olimpia Milano su Torino [CLASSIFICA] : L’Olimpia Milano sbanca il PalaRuffini di Torino nell’ultimo match della 5ª giornata di Serie A: Micov e Guidatis, entrambi con 16 punti, risultano decisivi per il successo dei Campioni d’Italia in carica La 5ª giornata del campionato di Serie A si conclude con un posticipo emozionante e combattuto fra Torino e Olimpia Milano. I ragazzi di coach Pianigiani escono dal PalaRuffini con 2 punti importantissimi, ottenuti su un campo difficile, ...

Volley Club Frascati - Fosco Cicola alla guida della Serie C : «Allenare è una grande passione» : Roma – Novità importanti nello staff tecnico del Volley Club Frascati. Da un paio di settimane si sono separate le strade con l’ormai ex allenatore della prima squadra Stefano De Sisto e la scelta della società tuscolana è ricaduta su un nome di altissimo livello nel mondo della pallavolo. Si tratta di Fosco Cicola che già l’anno scorso, per uno scorcio di stagione, aveva collaborato con il tecnico della serie C femminile Luca ...

DIRETTA / Sassari Torino (risultato finale 96-82) : Petteway guida la Dinamo al successo! (Serie A1) : DIRETTA Sassari Torino, risultato finale 96-82: la Dinamo si prende una bella vittoria, la terza consecutiva in Serie A1, grazie a un terzo quarto nel quale trova l'allungo decisivo(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:46:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Juventus 1-2. Cristiano Ronaldo guida la rimonta bianconera con una doppietta : Cristiano Ronaldo prende per mano la Juventus nei momenti di difficoltà e la guida al successo. Si potrebbe riassumere così l’anticipo di Serie A tra Empoli e Juventus, andato in scena oggi pomeriggio in Toscana, dove i bianconeri hanno legittimato la leadership nella classifica della Serie A di Calcio vincendo in rimonta per 1-2 grazie ad una doppietta del lusitano nella ripresa, che ha ribaltato il momentaneo vantaggio di Caputo, ...

Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa della Fiorentina : Nella precedente Guida abbiamo parlato della Sampdoria come sorpresa di inizio campionato, essendo ad oggi la squadra non big meglio piazzata in questo inizio di campionato. Ad un punto dal duo composto da Samp e Roma ci sono però tre club che se continuano su questa strada possono togliersi tante soddisfazioni nel corso di questa stagione: il Sassuolo di De Zerbi, il neopromosso Parma e la giovane Fiorentina di Stefano Pioli. E sono proprio i ...

Serie A - gli arbitri della nona giornata : derby a Guida : Serie A– Dopo le due settimane di sosta, la Serie A è pronta a riaprire i battenti. Lo farà sabato pomeriggio alle ore 15:00, quando la Roma ospiterà una Spal a caccia di riscossa dopo le recenti uscite negative. Gli emiliani, fermi ai 9 punti raccolti nelle prime 4 giornate, arrivano all’Olimpico dove troveranno una […] L'articolo Serie A, gli arbitri della nona giornata: derby a Guida proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Serie A - gli arbitri della nona giornata : Guida dirigerà Inter-Milan : Grande attesa per le designazioni arbitrali di questo turno di campionato, quello del derby di Milano che si giocherà domenica sera. L'arbitro scelto dal designatore Nicola Rizzoli per la sfida tra ...

Guida alla visione di Serie TV e film su smartphone : Ovviamente un'offerta così tentacolare ha suggerito una politica di prezzi molto diversa con "ticket" da 9,90 euro a salire. Quello per lo sport viene 29,90 euro al mese. Citiamo per completezza ...

DIRETTA / Brindisi Pesaro (risultato finale 88-73) : Chappell guida la Happy Casa alla vittoria! (Serie A1) : DIRETTA Brindisi Pesaro, risultato finale 88-73: quattro uomini in doppia cifra per la Happy Casa, che vince con pieno merito sulla Vuelle trascinata dai 18 punti di Jeremy Chappell(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:39:00 GMT)

Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa della Sampdoria : La classifica di Serie A recita: Juventus 24, Napoli 18, Inter 16, Lazio 15, Roma 14. Ma a 14 punti non c’è solo la Roma: in piena zona europea c’è al momento anche la Sampdoria di Marco Giampaolo, con gli stessi punti totalizzati dai giallorossi. I blucerchiati, nel corso di questo campionato, hanno portato a casa quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, proprio come la Roma. E tra le quattro squadre sconfitte dalla banda Giampaolo c’è ...

Pronostici di Serie B - una guida base : La passione del calcio in Italia è sentita da milioni di appassionati, che sempre più spesso hanno intenzione di provare a guadagnare qualche cosa da questa passione. Vediamo quali sono, le conoscenze ...

FeST - guida al Festival delle Serie Tv : Quella per il mondo seriale, ormai, è una passione che sta contagiando tutti. È per quello che è nato (da un’idea dei giornalisti Marina Pierri e Giorgio Viaro) FeST, il FeSTival delle Serie Tv, la cui prima edizione si terrà a Milano (presso Santeria Social Club) dall’11 al 14 ottobre. In programma alcune anteprime molto sfiziose, ma anche incontri con i protagonisti e dj set. E ci sarà anche un padrino: l’attore Flavio ...