Serie A | gli arbitri hanno riacceso il video

Calcio - i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Parolo ancora a segno - Provedel impeccabile - si rivede Cristante : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Juventus e Napoli proseguire la loro marcia, superando rispettivamente Milan e Genoa, mentre l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Marco Parolo (Lazio): tre gol in una settimana, dopo SPAL e Marsiglia, va a segno anche con il Sassuolo. Si fa trovare ...

Milan-Juventus 0-2 - Serie A : Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno volare i bianconeri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio. I Campioni d’Italia ...

Serie A Roma - Di Francesco : «Stiamo migliorando - più attenti in fase difensiva» : Roma - La rotonda vittoria per 4-1 contro la Sampdoria all'Olimpico permette alla Roma di respirare un po' in campionato dopo una sconfitta e due pareggi: "Stiamo migliorando - esordisce il tecnico Di ...

Serie A - gli aggiornamenti LIVE sulle partite delle 15 : Gol Santander - Bologna in vantaggio a Verona [FOTO e VIDEO] : 4′ – CHIEVO-Bologna 0-1! Come non detto, Manganiello chiama al Var Orsato che, dopo aver visto l’azione, rettifica: decisiva la deviazione di un difensore cLIVEnse. Il gol di Santander è buono. Ouverture du score pour Bologna grâce à Santander !0-1 #ChievoBologna pic.twitter.com/imlo12NWJG — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 11 novembre 2018 2′ – CHIEVO-Bologna 0-0: annullato gol a Santander per ...

Serie A - gli aggiornamenti LIVE sulle partite delle 15 : calcio d’inizio! [VIDEO] : 2′ – CHIEVO-BOLOGNA 0-0: annullato gol a Santander per posizione di offside. 1′ – Cominciate le partite delle 15! Le formazioni ufficiali delle partite delle 15: CHIEVO (3-5-2): Sorrentino, De Paoli, Bani, Rossettini; Barba, Kyine, Radovanovic, Hetemaj, Obi; Stepinski, Meggiorini. All,. Ventura BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Svanberg, Pulgar, Dzemaili, Krejci; Santander, Palacio. ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Brindisi corsara a Torino con belle prestazioni degli USA e di Moraschini : Continua a convincere moltissimo l’Happy Casa Brindisi, che coglie una pesante vittoria al PalaVela per portarsi a otto punti in classifica. La formazione di coach Vitucci ha superato la Fiat Torino con il punteggio di 66-72, trovando ottimi riscontri da buona parte dei suoi giocatori. In particolare, tripla doppia sfiorata per Adrian Banks (17 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), ma ci sono anche 12 punti di Wes Clark, 11 di Jeremy Chappell, 10 ...

Breaking Bad - il film sulla Serie tv è realtà. I primi dettagli : Solo un paio di giorni fa è trapelata una notizia che ha colto di sorpresa i fan di Breaking Bad , serie cult disponibile ora su Netflix. Molti giornali americani hanno riportato lo scoop che Vince ...

Serie A calcio - il calendario di oggi (11 novembre). Gli orari di tutte le partite e come vederle tra Sky e Dazn. C’è Milan-Juventus : Quest’oggi si completa la dodicesima giornata di Serie A. Si comincia con il match delle 12.30 tra Atalanta e Inter. A Bergamo gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dal pareggio di Champions League contro il Barcellona, vorranno allungare la striscia vincente in campionato, su un campo però non facile. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è ben organizzata e fisicamente può mettere in difficoltà chiunque. Per cui si preannuncia ...

Gazzetta : «Dopo CR7 - Fabian è il miglior acquisto Serie A» : Il commento di Vernazza Sebastiano Vernazza commenta sulla Gazzetta il successo del Napoli a Genova, nell’acquitrinio di Marassi, e la grande prestazione di Fabian. Per gli azzurri è stata un’affermazione difficile, «un po’ per merito del Genoa e molto per colpa del nubigragio che ha allagato il campo e che ha complicato lo sviluppo del gioco palla a terra». Proprio per questi motivi, il cronista della rosea elogia la squadra ...

Calendario Serie A oggi - gli orari di tutte le partite. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 verrà completata oggi. Si inizierà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Atalanta ed Inter. Trittico di gare alle ore 15.00, con Chievo-Bologna, Empoli-Udinese e Roma-Sampdoria, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Lazio, infine alle ore 20.30 si giocherà Milan-Juventus. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari ...

Serie A - Spal-Cagliari : il tabellino della partita : Spal-Cagliari 2-2 PRIMO TEMPO: 1-0 Marcatori: 3' Petagna, 70' Antenucci, 72' Pavoletti, 76' Ionita SPAL, 3-5-2,: Gomis; Cionek, Vicari, 68' Bonifazi,, Felipe, 58' Simic,; Lazzari, Schiattarella, ...

Serie A - Spal-Cagliari 2-2 : Pavoletti e Ionita replicano a Petagna e Antenucci : Quattro reti, emozioni e una partita entusiasmante al ' Paolo Mazza ', dove la Spal - reduce dalle due pesanti sconfitte con Frosinone in casa e Lazio in trasferta - sfiora la vittoria contro un ...

Serie A - Spal-Cagliari 2-2 : Pavoletti e Ionita firmano la rimonta dei sardi : Finisce pari, 2-2. Ed è giusto così. La Spal scaccia gli incubi. Prende un punto dopo che in 7 partite ne aveva fatti solo tre a Roma, il Cagliari si conferma solido e concreto. E dopo aver pareggiato ...