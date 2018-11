Separazione coniugi | il diritto dei nonni di vedere i nipoti

Separazione e divorzio dei coniugi e revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc : Cassazione 21.8.2018 n. 20845 è incontroverso che sono soggetti alla azione revocatoria - in presenza delle condizioni ex art. 2901 cc - anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della Separazione, la proprietà di un bene.Continua a leggere