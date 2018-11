Scuola | no dei sindacati a abolizione valore legale titolo di studio

Scuola - Miur inizia a porre dei limiti al caos dell’autonomia scolastica sregolata : La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale si torna a parlare di un caso che fece discutere non poco, quello di una docente dell’Istituto Professionale Einaudi di Lamezia Terme che presentò un ricorso ex articolo 700 avverso un’assegnazione cattedre: la professoressa sosteneva l’illegittimità del provvedimento ‘in quanto assunto in totale ...

Video porno a Scuola. Occhio - che la responsabilità non è dei ragazzini - ma dei loro genitori - degli insegnanti e della Scuola : ... , ma a fronte di chi parla di psicologi a cui i ragazzini dovrebbero essere sottoposti dopo aver visto immagini pornografiche, noi crediamo che se proprio qualcuno volesse fruire della scienza ...

Scuola - AnDDL : la petizione dell’Associazione sfonda il muro dei 10mila sottoscrittori : Nella petizione si chiede al vice primo ministro Luigi Di Maio, al vice primo ministro Matteo Salvini e al Senatore Pittoni un nuovo ciclo Pas e la stabilizzazione di chi in Terza Fascia ha una esperienza pluriennale. “Occorre fare presto. Abilitazione e stabilizzazione per la Terza Fascia”, scrivono nel comunicato stampa inoltrato alla nostra redazione. Napoli, 27 ottobre – In poche ore la petizione promossa ...

La migliore protesta dei giovani contro i gialloverdi è andare a Scuola : Al direttore - Leggo il Foglio dal 30 gennaio 1996. Una gioia che ha accompagnato i miei ventidue anni da “fogliante”. Gioia moltiplicata da quando (per vostra bontà) questo giornale ospita i miei arabeschi musicali o le mie riflessioni sulla scuola. Un’idea giornalistica diversa. Lo spazio per un d

Denise Pipitone - il regalo dei genitori per i suoi 18 anni : giochi alla Scuola dell’infanzia : Per i 18 anni di Denise Pipitone, i genitori Piera Maggio e Piero Pulizzi, che da qualche giorno si sono sposati, doneranno dei giochi rimasti inutilizzati, come una casetta e una bici, alla scuola Rodari di piazza Macello, a Mazara del Vallo, dove Denise ha frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia.Continua a leggere

Scuola - ministro Bussetti : ‘Concorsi docenti? Si cambia - basta con gli idonei : sarà la fine dei ricorsi’ : In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ e pubblicata sul numero di oggi, giovedì 25 ottobre, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato di diversi temi riguardanti la Scuola, primo fra tutti il taglio dei fondi nella legge di Bilancio 2019. A questo proposito, il numero uno del Miur ha risposto così: ‘Nella legge di Bilancio non ci sono tagli: i 110 milioni di risparmi previsti saranno in ...

Scuola - l'ascensore sociale è fermo : solo il 12% dei ragazzi svantaggiati riesce bene negli studi : I dati del rapporto Ocse-Pisa "Equity in education". Le difficoltà si vedono già a 10 anni. Il livello culturale dei genitori influsice anche sulla scelta di garantire ai figli insegnanti migliori

Scuola - crescono le disuguaglianze : solo il 12% dei ragazzi svantaggiati riesce bene negli studi : I dati del rapporto Ocse-Pisa "Equity in education". A influire sul successo degli studenti delle classi povere l'assiduità in classe, l'inserimento in un contesto non troppo ricco, il livello di disciplina dell'istituto

Scuole - il rapporto di Legambiente sulla qualità dei servizi : “Meno Scuolabus - fallisce il pedibus. Istituti poco green” : Le Scuole italiane non sono ancora uscite dalla crisi. A dirlo è il diciannovesimo rapporto “Ecosistema” sulla qualità dell’edilizia scolastica, dell’ambiente e dei servizi presentato da Legambiente. A far suonare il campanello d’allarme non sono solo i consueti dati sull’edilizia scolastica ma i numeri che vengono riportati in merito ai cosiddetti servizi che le amministrazioni comunali dovrebbero offrire. Spicca la significativa diminuzione ...

Bella - sicura - pulita ed efficiente - la Scuola dei sogni esiste e si trova in Puglia : sicura, accogliente, efficiente, senza barriere architettoniche e a impatto zero. È la scuola che tutti desidererebbero per i loro figli. Una scuola da sogno, che però è realtà. Per incontrarla bisogna andare in Puglia. L'Istituto dell'Infanzia don Tonino Bello di Uggiano la Chiesa (Le) è così innovativo e all'avanguardia da essere stato premiato da Legambiente come una delle 10 migliori pratiche ...

Scuola - ‘Bullo di mamma’ e il ruolo dei docenti su Rai3 - tra stress - burnout e mancanza di rispetto : ‘Bullo di mamma’. Un titolo esemplificativo per la trasmissione andata in onda oggi su Rai3, nell’ambito della rubrica TG3 ‘Fuori onda’. Si è parlato delle violenze che i docenti sono costretti a subìre nelle aule scolastiche, violenze, purtroppo, sempre più in aumento. Si è parlato dei ragazzi ‘protetti’ sempre più dai loro genitori e del ruolo che rivestono gli insegnanti.“I dati in nostro possesso ...

Scuola - al via la quinta edizione dei Campionati Italiani della Geografia : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a cura di SOS Geografia – A.I.I.G (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) per la quinta edizione dei Campionati Italiani di Geografia. Per il quinto anno consecutivo SOS Geografia e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.) di Toscana e di Liguria, organizzano i Campionati Italiani e interregionali della Geografia, in collaborazione con I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara e ...

Scuola : M5S - sotto attacco i diritti dei bambini in Veneto : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - Il Movimento 5 Stelle "condanna con fermezza le politiche scolastiche della Regione Veneto, che per mezzo dell’assessore Donazzan Elena Donazzan sta mettendo a rischio il diritto allo studio e all’istruzione di un gran numero di scolari e studenti". “Togliere il bonus

Scuola - ANCODIS : i Collaboratori dei DS rivendicano il diritto di cittadinanza nella Scuola italiana : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviatoci da ANCODIS (Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici). E’ davvero chiaro all’opinione pubblica la vera complessità di una Istituzione Scolastica che è considerata a ragione soltanto luogo di apprendimento, di formazione ed in molte realtà territoriali anche di educazione? C’è la consapevolezza di cosa vuol dire “governare ed organizzare quotidianamente” una scuola che oggi ...