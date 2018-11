Scuola | concorso infanzia e primaria ultime notizie | i chiarimenti di Lucia Azzolina e la

Concorso Scuola infanzia e primaria : ecco come si conteggiano i 2 anni di servizio : La pubblicazione del bando di Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria ha dato ufficialmente il via alla selezione che vuole essere la risposta del Governo alla sentenza della Consiglio di Stato che ha estromesso i diplomati magistrale dalle graduatorie ad esaurimento. Potranno partecipare, infatti, come ormai saprete, i docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 e i laureati in Scienze ...

Scuola - FIT abolito e concorso abilitante : la scheda con le novità : FIT abolito e concorso abilitante: sono queste le principali novità per la Scuola secondaria contenute nel DDL Bilancio. Anche la formazione iniziale prevista dal DLgs 59/17 viene cancellata. Il concorso pubblico sarà nazionale, indetto su base regionale e interregionale, e avrà carattere abilitante. Chi supera il concorso, poi, accede a un percorso annuale di formazione iniziale e prova. Il destino dei precari con 3 anni di servizio resta ...

Concorso Scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

Bando di concorso per Scuola d’infanzia e primaria : Finalmente è ufficiale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria. Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Importante: sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8 anni. A renderlo ...

Scuola - bando per il concorso infanzia e primaria in Gazzetta Ufficiale : ... dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti - Insieme all'uscita del bando per il concorso straordinario abbiamo inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta formale per far ...

Scuola - bando concorso per infanzia e primaria pubblicato in Gazzetta ufficiale - Sky TG24 - : Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno ...

Concorso Scuola - Malpezzi su riforma : precarizzazione a Sud e poche assunzioni a Nord : ... come avviene nei Paesi dove il sistema scolastico è ai primi posti nel mondo.' Cosa non la convince sulle previste modifiche alla 107? 'Lo smantellamento del Fit, per esempio. Noi siamo contrari al ...

Scuola - docenti precari ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - concorso subito’ : ‘Basta giocare con il nostro futuro, concorso Scuola subito’. Questo lo slogan contenuto in uno striscione esposto davanti al Ministero dell’Istruzione da Flc-Cgil, Link Coordinamento Universitario e Associazione dottorandi italiani (Adi). Le organizzazioni che rappresentano neolaureati, dottorandi di ricerca, docenti e precari stanno duramente contestando la confusione e l’incertezza derivanti dalle dichiarazioni discordanti ...

Scuola - docenti precari ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - concorso subito’ : ‘Basta giocare con il nostro futuro, concorso Scuola subito’. Questo lo slogan contenuto in uno striscione esposto davanti al Ministero dell’Istruzione da Flc-Cgil, Link Coordinamento Universitario e Associazione dottorandi italiani (Adi). Le organizzazioni che rappresentano neolaureati, dottorandi di ricerca, docenti e precari stanno duramente contestando la confusione e l’incertezza derivanti dalle dichiarazioni discordanti ...

Reclutamento Scuola : annullato il concorso docenti per precari storici? : La riforma del Reclutamento prevista bella bozza della Legge di Bilancio, e targata Bussetti, prevede solo un nuovo concorso per laureati. Ciò significa che di fatto abolisce il concorso previsto dal DL 59/2917 per i precari storici, ovvero quelli che vantano 3 anni di servizio negli ultimi 8. Questa consapevolezza ha suscitato non poche reazioni. In un comunicato, l’AnDDL ha scritto: “Bussetti ha dimostrato, ancora una volta, di non ...

Riforma concorso Scuola - notizie 31/10 : verso la modifica di un pezzo della legge 107 : Si va verso la modifica di un altro pezzo della legge 107: con la legge di Bilancio potrebbero cambiare diversi aspetti legati al concorso scuola. Ne parlava ampiamente un articolo di ieri di Italia Oggi, in cui si annunciavano tra le modifiche i requisiti di accesso al concorso, il taglio della durata del Percorso FIT, la modifica delle prove e l’addio agli ambiti territoriali. Ma teniamo a sottolineare, che si tratta di una bozza, ...

Scuola - per essere assunti si torna all’antico : riecco il concorsone - cancellati formazione iniziale e tirocinio : In cattedra con un semplicissimo, tradizionale concorso. Niente abilitazione, tirocini triennali, corsi e apprendistati: il governo ritorna all’antico. Il cosiddetto Fit (formazione iniziale e tirocinio), il percorso triennale creato nell’ultima legislatura, viene cancellato ancora prima di nascere: il primo bando avrebbe dovuto esserci nel 2019, ma a questo punto non vedrà mai la luce. Per diventare insegnanti basterà un normale concorso, ...

Scuola/ Concorso dirigenti scolastici - arrivano i nuovi "equilibristi" : La prova scritta del Concorso ds ha cercato di selezionare personale dal profilo più educativo che amministrativo. Ma lo scritto non rispecchiava la realtà della professione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 06:10:00 GMT)ELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpiantiSCUOLA/ Se insegnare (ri)diventa un piacere

Concorso Scuola dell’infanzia ultime notizie : diplomati magistrale - chiarimenti su corsi triennali e quinquennali : Concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e della primaria che, ormai, attende solo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale con il relativo bando di Concorso. Per quanto concerne i requisiti da soddisfare per i candidati, un’importante precisazione giunge attraverso un comunicato stampa curato dal sindacato Cisl scuola Cuneo, comunicato che fa chiarezza in merito alla partecipazione di tutti coloro che hanno ...