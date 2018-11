SCONTRO UE-ITALIA Il punto debole della risposta di Tria a Bruxelles - IlSussidiario net

Migranti - nuovo SCONTRO Italia-Malta. Arcivescovo di Milano : «Resistere alla paura» : Il Viminale: La Valletta regala bussola e benzina ai profughi per farli arrivare a Lampedusa. La replica: è Roma che non rispetta obblighi ...

L'Ue "corregge" i conti italiani. SCONTRO Roma-Bruxelles : ...5% come previsto dal governo ma si fermera' all'1,2% nel 2019, e all'1,3% nel 2020 contro la stima del 1,6% indicata dal governo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Per ...

I BTP italiani chiedono cautela e sullo SCONTRO ITALIA Europa ci sarà un compromesso : Certo, tutte queste preoccupazioni svanirebbero se le prospettive di crescita suggerissero l'arrivo di tempi migliori per l'economia Italiana. Ma l'Italia ha appena registrato per il terzo trimestre ...

Agenzia spaziale italiana - revocato l’incarico a Battiston : SCONTRO nel governo tra M5s e Lega : scontro all'interno del governo dopo la revoca dell'incarico di presidente dell'Agenzia spaziale italiana a Roberto Battiston. Protesta il M5s per la decisione del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: "Ci saranno conseguenze", avvertono i vertici del MoVimento. Il viceministro Fioramonti attacca: "Queste scelte andrebbero condivise".Continua a leggere

Irraggiungibile Huawei Mate 20X per gli italiani? RiSCONTRO ufficiale azienda : Che gran delusione per gli italiani il Huawei Mate 20 X. Non che il device abbia un valore hardware discutibile ma quello che pesa ai fan del nuovo smartphone lanciato insieme ai Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è il fatto di non riuscire ad accaparrarsene un esemplare. Solo questione di tempo o dietro la prima difficoltà si nasconde una strategia ben precisa? Il Huawei Mate 20 X è lo smartphone della serie Huawei Mate 20 dedicato al mondo del ...

SCONTRO UE-ITALIA/ Perotti : i Paesi del Nord sono pronti a fare a meno di noi - IlSussidiario.net : La Legge di bilancio italiana è stata tra i temi di un colloquio telefonico tra Angela Merkel e Jean-Claude Juncker. Difficile dire come si risolverà lo SCONTRO tra Italia e Commissione europea sulla manovra. Lo stesso Mario Draghi, nella conferenza stampa seguita alla riunione del board della Bce, ha del resto detto che “anche l’Italia, come Brexit e la guerra commerciale, è fra le incertezze per lo scenario economico dell’Eurozona”.

Fratelli d’Italia srotola un’enorme bandiera tricolore in Aula e scoppia la bagarre. SCONTRO con Fico : “Continuate e vi espello” : Bagarre alla Camera dei deputati dopo che il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia ha srotolato in Aula il tricolore per ricordare la “fine del Risorgimento e l’inizio di quella che noi chiamiamo Patria”, in vista del centenario della fine della Grande Guerra. A richiamare i deputati è stato il presidente Roberto Fico, chiedendo ai commessi d’Aula di ritirare la bandiera, precisando che sarebbe stata ...

Italia-Portogallo calcio - quando si gioca? Data - programma - orario e tv. SCONTRO diretto al vertice in Nations League : Quarta ed ultima partita della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini impegnata nella prima fase della Nations League 2019. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo 3 della Lega A, hanno ottenuto fino ad ora quattro punti, frutto dell’ultimo successo contro la Polonia in trasferta e del pari di Bologna, sempre contro i polacchi, all’esordio. Scongiurata la retrocessione in Lega B, gli uomini di Mancini vogliono cercare di chiudere ...

SCONTRO UE-ITALIA/ 2. Le mosse pronte a complicare il dialogo Roma-Bruxelles : Lega e Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi inizieranno una battaglia tra loro in cui continueranno a tenere alti i toni nei confronti di Bruxelles.

SCONTRO UE-ITALIA/ Niente multa e unione rotta - così Bruxelles può combinare il disastro : Sia Italia che Ue stanno sbagliando, sono in un vicolo cieco, ma la Commissione ha forse più colpe e rischia di uscirne malamente sconfitta. STEFANO CINGOLANI spiega perché(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:02:00 GMT)SCONTRO ITALIA-UE/ Il "metodo Bruxelles" farà sparire l'Europa, di P. AnnoniMANOVRA E POLITICA/ La pace Lega-M5s lascia aperto lo SCONTRO con l'Ue, di S. Cingolani

SCONTRO ITALIA-UE/ Il "metodo Bruxelles" farà sparire l'Europa : Chi ha ragione tra Europa e Italia? Ascoltando anche un'europeista come Romano Prodi si può capire che Bruxelles sta mettendo in serio pericolo l'Unione Europea. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ La mossa per liberarci dal ricatto dello spread, di G. PassaliSCONTRO UE-ITALIA/ Perotti: i Paesi del Nord sono pronti a fare a meno di noi

SCONTRO Salvini – Draghi : “Nessuna banca italiana salterà - le salveremo a tutti i costi” : "Sono convinto della bontà delle scelte di questo governo. Se qualcuno pensa di speculare con lo spread o usando altro, sappia che c'è un Paese pronto a rispondere. Non torneremo indietro di mezzo millimetro. Nessuna banca salterà", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini replicando alle affermazioni del governatore della Bce Mario Draghi.Continua a leggere

Draghi lancia l'allarme Italia : «Spread alto danneggia le banche». SCONTRO con M5S-Lega : L'Italia dello spread sopra 300 monopolizza la conferenza stampa di Mario Draghi, che sotto un fuoco di fila di domande sul futuro del Paese lancia l'allarme: rischiano banche, famiglie e...