huffingtonpost

: Scontri sulla Striscia di Gaza: raid di Israele contro i razzi di Hamas - HuffPostItalia : Scontri sulla Striscia di Gaza: raid di Israele contro i razzi di Hamas - TeoPellegatta : RT @giuliomeotti: “Scontri a Gaza. Morti un israeliano e 7 palestinesi”, titolano tutti i media italiani. Il solito Israele che spara nel m… - Arge27Marco : RT @giuliomeotti: “Scontri a Gaza. Morti un israeliano e 7 palestinesi”, titolano tutti i media italiani. Il solito Israele che spara nel m… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Sale la tensionedi. Agli 80lanciati nel Sud di, in un'offensiva durata poco più di 20 minuti, l'aviazione israeliana ha risposto "colpendo obiettivi terroristici in tutta ladi", lo ha riferito un portavoce militare. Nel mirino dile postazioni didopo che un autobus israeliano è stato colpito vicino a Sderot. La radio israeliana ha precisato che un ragazzo di 19 anni che viaggiava sul mezzo è rimasto ferito in modo molto grave. L'attacco palestinese è avvenuto nel villaggio israeliano di Kfar Azza,non lontano dalladi. Secondo una prima ricostruzione l'automezzo è stato centrato da un colpo di mortaio ed è stato completamente distrutto.Dal canto suofa sapere: "In risposta al crimine di ieri (11 novembre, ndr), il comando unificato delle fazioni palestinesi ...