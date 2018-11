Scienziati contro il convegno di biodinamica al Politecnico Milano

Open access - 800 Scienziati protestano contro il piano per le riviste accessibili : (foto: matejmo/Getty Images) Open access: sì o no? Se ci fosse un referendum, ben 800 scienziati, pur favorevoli all’apertura e alla gratuità dei paper scientifici per tutti, voterebbero no. Come mai? Perché contestano alcune linee di un piano, detto piano S da poco proposto e sottoscritto da diverse istituzioni scientifiche di 11 paesi europei. L’obiettivo del piano è quello di rendere Open access tutte le pubblicazioni di ricerche ...

Keith Haring - corsa contro il tempo per salvare i suoi murales dal degrado : il restauro affidato a un team di Scienziati italiani : Le pitture murali di Keith Haring sono in grave pericolo. Da almeno otto anni il salvataggio delle opere dello street artist americano scomparso negli anni Novanta a soli 32 anni, è nelle mani di un team di scienziati con base a Pisa – la città dove l’artista dipinse il suo ultimo, famoso murale “Tuttomondo” sulla parete esterna della chiesa di San’Antonio abate – che ha già messo in sicurezza, oltre a quella pisana, altre due ...

Antartide : la realtà virtuale contro l’isolamento degli Scienziati : La realtà virtuale in aiuto degli scienziati per affrontare i mesi di isolamento in Antartide: l’Australian Antarctic Division sta collaborando con il Dartmouth College del New Hampshire per studiare come la realtà virtuale possa aiutare a mantenere la salute mentale. “L’Antartide è un ambiente isolato, confinato ed estremo, dove il confinamento è tra i più lunghi al mondo. Nella stazione Mawson passano fino a nove mesi prima ...