Sci – Stefano Baruffaldi ad un centesimo dal podio a Solda | nel femminile Miriam Kirchler

sportfair

: RT @TgrVeneto: #6novembre #maltempo #Veneto 'Venite a sciare' L'invito della #montagna bellunese che chiede aiuto agli appassionati della… - CarloBi85609759 : RT @TgrVeneto: #6novembre #maltempo #Veneto 'Venite a sciare' L'invito della #montagna bellunese che chiede aiuto agli appassionati della… - casarinale58 : RT @TgrVeneto: #6novembre #maltempo #Veneto 'Venite a sciare' L'invito della #montagna bellunese che chiede aiuto agli appassionati della… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #6novembre #maltempo #Veneto 'Venite a sciare' L'invito della #montagna bellunese che chiede aiuto agli appassionati della… -

(Di lunedì 12 novembre 2018)fuori daldiper un solo, nelKurchler è invece seconda E’ mancato solo un “pizzico” di fortuna quest’oggi per il dervieseche per un solonon è salito suldel primo appuntamento stagionale andato in scena a, dove si è svolto uno slalom gigante FIS. Ad imporsi è stato l’austriaco Raphael Haaser che chiude con il crono di 1:47.77 Alle sue spalle con un gap di 12 centesimi troviamo il tedesco Lukas Wasmeier che centra il secondo posto. Terza piazza per un altro austriaco: Simon Rueland che ha accusato un gap di 31 centesimi dal connazionale. Come detto quarta posizione per il lombardoe quinto posto per l’austriaco Adrian Pertl. Nella top ten di questa prova fra i pali larghi entra ancheZuccarini che centra la nona posizione a 69 centesimi dal vincitore. Ed ...