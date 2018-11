Schiera di chef e bontà gelate | Settimana Cucina italiana a Mosca

askanews

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di lunedì 12 novembre 2018), 12 nov., askanews, - In unasorprendentemente soleggiata, arriva lo stile di vita più famoso al mondo: la buona tavolae la dieta mediterranea. E la presentazione è giunta in maniera altrettanto sorprendente: in una sala per le conferenze stampa di Ria Novosti è andato in scena uno ...