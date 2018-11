Scacchi – Pari anche la terza partita dei Mondiali di Londra | Caruana passivo | ma Carlsen

sportfair

: RT @monica_gre: #Marostica La splendida citta' murata in provincia di #Vicenza e la sua magnifica Piazza degli Scacchi dove, nel secondo f… - klem7165 : RT @monica_gre: #Marostica La splendida citta' murata in provincia di #Vicenza e la sua magnifica Piazza degli Scacchi dove, nel secondo f… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Apertura ‘Siciliana’, alla finecede un pezzo per entrare in un finaleteorico alladeidiTermina intà dopo poco più di 4 ore di gioco e 48 mosse ladel mondiale diin corso a. Unache ha offerto poche emozioni, ma che ha visto unpiuttosto. Pur avendo infatti il ‘vantaggio del tratto’ Fabiano ha lentamente ceduto l’iniziativa all’avversario, che però non ha trovato il modo per sfondare. Iniziata con l’apertura del Pedone di Re avanzato di due caselle da parte die la scelta della Difesa Siciliana da parte di(un omaggio alle origini della famiglia di Fabiano da parte paterna?) laè proseguita su un piano dità con leggera preponderanza del norvegese. Alla fine ‘colpo di teatro’:‘sacrifica’ il Cavallo su un Pedone avversario, resta con il solo ...