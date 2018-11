Scacchi – Pari anche la terza partita dei Mondiali di Londra : Caruana passivo - ma Carlsen non passa : Apertura ‘Siciliana’, alla fine Caruana cede un pezzo per entrare in un finale Pari teorico alla terza partita dei Mondiali di Londra Termina in Parità dopo poco più di 4 ore di gioco e 48 mosse la terza partita del mondiale di Scacchi in corso a Londra. Una partita che ha offerto poche emozioni, ma che ha visto un Caruana piuttosto passivo. Pur avendo infatti il ‘vantaggio del tratto’ Fabiano ha lentamente ceduto l’iniziativa ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : grande pari dell’Italia femminile con l’India; la Russia batte l’Italia open - ma Sabino Brunello patta con Kramnik : Se c’è una giornata in cui, alle Olimpiadi Scacchistiche 2018, ci si può disperare per esser rimasti senza vittorie, certamente non è quella odierna. I risultati dell’Italia nei tornei open e femminile lo dimostrano: gli uomini, pur perdendo con la superpotenza chiamata Russia, hanno visto Sabino Brunello strappare brillantemente una patta all’ex Campione del Mondo Vladimir Kramnik, uno dei giocatori più forti di sempre. Quanto ...