SARA E MARTI #LANOSTRASTORIA al via su Rai Gulp

tvsoap

(Di lunedì 12 novembre 2018) Per una volta ci occupiamo di serie per ragazzi, con una produzione già andata in onda sulla piattaforma Sky e a cui ora potremo assistere sui canali Rai tematici. Ecco il comunicato stampa. Dopo il successo ottenuto su Disney Channel, debutta in chiaro la serie “”, in onda tutti i giorni alle ore 18.50 su Raia partire da martedì 13 novembre. “” è una produzione originale italiana realizzata da Stand By Me in collaborazione con Walt Disney Company Italia ed è stata premiata dal pubblico per il linguaggio innovativo e l’autenticità del racconto: nel mese di messa in onda (febbraio 2018) è stata la serie più vista su Disney Channel e su tutti i canali kids pay; inoltre è stata la più vista tra le serie Disney messe on line su Sky On Demand, con una media di download superiore a quella di Grey’s Anatomy. Il successo della serie ...