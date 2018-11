Sanità | Oms | “Troppe differenze nell’uso di antibiotici tra i Paesi”

Sanità - Oms : “2.3 miliardi nel mondo senza servizi igienici - servono più fondi” : E’ impressionante il numero di persone che, ancora oggi, non ha accesso a servizi igienico-sanitari di base. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si tratta di qualcosa come 2,3 miliardi di persone, una situazione che li espone a seri rischi per la salute. Ebbene, occorrono più investimenti per colmare questo gap e garantire a tutti l’accesso ai servizi igienico-sanitari. L’Oms lancia oggi le nuove linee ...

Sanità : al via a Roma la riunione Oms Europa - presenti 53 ministri della Salute : Si è aperta questa mattina a Roma la 68esima riunione del Comitato Oms Europa , alla presenza di 53 ministri della Sanità pubblica dell’area europea. presenti anche il ministro della Salute , Giulia Grillo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’apertura ufficiale dell’evento, per la prima volta in Italia, prevede gli interventi del primo ministro italiano, della Principessa Mary di Danimarca e del direttore generale ...

Sanità - Oms : in Europa fino all’8% delle famiglie in bolletta per pagarsi le cure : Portafogli vuoti per colpa delle spese sostenute per curarsi. “fino all’8% delle famiglie della regione europea dell’Oms non può coprire i costi legati a necessità di base, come cibo, affitto, bollette, dopo aver pagato di propria tasca per l’assistenza sanitaria“. E’ quanto emerge dell’European Health Report, anticipato oggi a Roma, che verrà presentato nel corso della 68esima riunione del Comitato regionale ...