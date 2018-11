meteoweb.eu

: Sanità: cartelle cliniche rubate su 'deep web', vendute a 360 dollari - GoSalute : Sanità: cartelle cliniche rubate su 'deep web', vendute a 360 dollari - stefanopezzola : Roma, 12 nov. (AdnKronos Salute) - Il furto delle cartelle cliniche per rivendere le informazioni sul 'deep web' o… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Il furto delleper rivendere le informazioni sul ‘deep web’ o per estorcere denaro per il riscatto. E’ l’ultima frontiera dei pirati informatici, un fenomeno che negli Stati Uniti sta diventando molto diffuso, frutto anche del sistema delle polizze private che fa lievitare i prezzi. E in Italia? Della situazione nel nostro Paese se ne è parlato a Roma all’Istituto superiore dinel convegno ‘Blockchain in: sicurezza, trasparenza e democrazia dei dati’. “Sul deep web, la parte sommersa di internet, è presente un mercato nero delle. Il valore di questo mercato dipende dai dati presenti: più sono ricche di informazioni legate alla salute del paziente, dalle terapie alle patologie croniche, più il valore sale. Si può arrivare a qualche migliaio di, con una media di 360per ...