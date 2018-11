Samsung lavora alla TV che si controlla con gli occhi e la mente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Altro che telecomando, in futuro basterà il pensiero perre la TV. O meglio, basteranno le onde cerebrali. Merito di una nuova tecnologia in corso di sviluppo al Center of Neuroprosthetics dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Svizzera, e dell’azienda sudcoreana, che fra le altre cose produce anche televisori. Si chiama Project Pontis e parte dall’esigenza di consentire la fruizione di contenuti televisivi alle persone con limitazioni fisiche. Pensiamo per esempio alle persone tetraplegiche, ossia coloro che a causa di gravi incidenti o malattie soffrono di una paralisi del torso e di tutti e quattro gli arti. Per loro è impossibile usare il telecomando per selezionare un canale o regolare il volume. Con Project Pontis le TVpotrebbero diventare più accessibili anche a questo tipo di persone. Nel corso della Conferenza...