Salvini 'Mio figlio sciopera contro di me. Gli ho consigliato di non andare al corteo' : Del resto il giovane figlio di Salvini non è il primo erede a dissentire dalla linea politica del genitore. Nella prima Repubblica sono stati tanti i casi di questo tipo. La novità è semmai è da ...

Tv Talk - Enrico Mentana : "Non ho dato la notizia di Salvini e della Isoardi nel mio tg. In Francia nessuno ne avrebbe parlato" : Nemmeno Tv Talk si è astenuto dal trattare la notizia di gossip della settimana, la separazione tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, naturalmente dal punto di vista della comunicazione. Massimo Bernardini ha invitato alcuni mostri sacri del giornalismo italiano come Paolo Mieli ed Enrico Mentana ad analizzare mediaticamente il fenomeno, seppur con leggero imbarazzo. A supportarli, lo storico della tv Giorgio Simonelli, oltre alla ...

Il tema di un bambino : "Salvini è il mio idolo. Uomo saggio e gentile" : Il breve tema di un bimbo di 9 anni Salvini l'ha condiviso su Facebook. Ed è un testo che ha intenerito il ministro dell'Interno, contento di ricevere tanti complimenti da un bambino così piccolo.Il tema datato 8 novembre 2018 verteva su un "incontro emozionante" che i giovanissimi alunni avevano avuto nella loro vita. E l'anonimo pargolo ha dedicato a Salvini il suo elaborato. "Un giorno - si legge - ho incontrato la persona che ho sempre ...

Matteo Salvini a Rtl : “Il decreto sicurezza è il mio regalo agli italiani - riporta regole e ordine” : Matteo Salvini commenta, durante la trasmissione Non Stop News in diretta su Rtl 102.5, la questione del decreto sicurezza che conta "di donare agli italiani entro ora di cena": "riporta un po' di regole e un po' di ordine, sarà un passo in avanti per la sicurezza dei cittadini italiani e dei tanti immigrati regolari".Continua a leggere

'Sono pentita di aver fatto politica - ma doveva vendicare mio padre. Salvini? È un gran combattente' : La cantante loda il vicepremier e non esclude il ritorno a Sanremo a 50 anni dalla vittoria con 'Zingara'

Dario Argento : "Salvini? Fa più paura del mio Profondo rosso" : "Oggi è l'epoca degli zombie, se si va alla Camera qualcuno se ne trova. Ci sono partiti che sono un po' zombeschi, tipo Forza Italia, oppure LeU di Pietro Grasso". Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, Dario Argento si è lanciato in alcuni confronti tra cinema dell'orrore di cui è maestro, e politica. Dal punto di vista horror, come vede il Pd? "Lì in una parte ci sono gli zombi mentre l'altra è ancora vivace", ha risposto. Chi è che ha ...

Pensioni - la Fornero contro Salvini "Sbandiera il mio scalpo" : 'Fare la quota cento soltanto per sbandierare lo scalpo Fornero mi sembra che non corrisponda a una scelta saggia per il Paese' . Elsa Fornero torna a bocciare l'idea del governo gialloverde di ...

Salvini : mio sostegno a Raggi - la aiuterò con sgomberi : Roma – “A Roma c’e’ un sindaco che si chiama Virginia Raggi e che cerchero’ di aiutare e sostenere come ministro il piu’ possibile con la forza pubblica per sgomberare almeno una parte di quei 90 palazzi occupati da troppo tempo”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, in una diretta Facebook. L'articolo Salvini: mio sostegno a Raggi, la aiuterò con sgomberi proviene da RomaDailyNews.

M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini : 'Andremo fino in fondo'. Di Maio : 'Un'Italia con un risparmio solido' : 'Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido'. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento ...