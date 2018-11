Salvini difende gli arbitri | «In Milan-Juve un vaffa ci può stare Nei campi di periferia

Salvini difende gli arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei cambi di periferia 300 direttori di gara finiscono all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...

Salvini : 'Difenderò la manovra come un rugbista'. Salta vertice a Palazzo Chigi : E' giallo sul presunto incontro di stamattina tra il premier e i suoi vice, per dare il via definitivo alla lettera di risposta all'Ue sulla legge di Bilancio, con versioni contrastanti tra Lega e M5s.

Banche - governo diviso - Salvini : le difenderemo. Di Maio : neanche un euro - : Roma, 27 ott., askanews, - Mentre cresce l'allarme per le Banche italiane a causa dello spread, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono divisi sul da farsi in caso di una crisi. Ieri, ...

Boccia difende le banche : "Oggi in Italia i poteri forti sono Salvini e Di Maio" : Riaprire i cantieri per puntare sulle infrastrutture, difesa delle banche, difesa della Bce e del quantitative easing. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, indica al governo le priorità per riportare il paese sulla strada della crescita nonostante, come denuncia dal palco della Festa del

Salvini assicura : «Nessuna banca fallirà : il governo le difenderà» : Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei risparmiatori e degli italiani, sappia che c'è un governo e c'è un Paese pronto a difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel ...

Salvini difende l'Arma : "Non permetterò che un eventuale errore infanghi il lavoro di tanti" : Matteo Salvini difende i Carabinieri dopo gli attacchi ricevuti dall'Arma in seguito agli sviluppi sul caso Cucchi. 'Non permetterò che un eventuale errore di pochi infanghi il lavoro di tanti', ha ...

Grillo : "Dovremmo togliere poteri al Capo dello Stato" | E difende Salvini : almeno è leale : "Un Capo dello Stato che presiede il Csm, Capo delle forze armate non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Lo afferma Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle parlando della vicenda in cui è stato accusato di vilipendio. E sul leader della Lega: mantiene la parola data, in politica è un miracolo

Salvini : «Il vicesindaco di Roma difende gli occupanti - ma così viola la legge» : Il caso Bergamo arriva a Mosca. Dalla Russia il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la presenza nei giorni scorsi del vicesindaco di Roma Luca Bergamo (e dell'assessore...