Salvini | ' Conflitto di interessi non è una mia priorità'

Conflitto d’interessi - Buffagni (M5s) risponde a Salvini : “Facciamolo al più presto - è priorità ed è nel contratto” : Dopo le parole di Matteo Salvini, secondo il quale una legge sul Conflitto d’interessi non sarebbe prioritaria, su Facebook è intervenuto il sottosegretario per gli Affari regionali del M5s, Stefano Buffagni: “Dico a Salvini e ai parlamentari della Lega che dobbiamo fare al più presto questa legge, è prioritaria ed è nel contratto di governo”. L'articolo Conflitto d’interessi, Buffagni (M5s) risponde a Salvini: ...

Conflitto d’interessi - Salvini : “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile : “Domani incontro rappresentante arbitri” : “La legge sul Conflitto d’interessi? Non è una mia priorità“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, secondo cui è più importante porre un freno alle aggressioni che subiscono gli arbitri di calcio giovanile e categorie minori: “È una questione di legalità”. L'articolo Conflitto d’interessi, Salvini: “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile: “Domani incontro ...

Conflitto d’interessi - Salvini risponde al M5s : “La legge non è una mia priorità” : Il ministro della Giustizia, appena domenica pomeriggio, aveva definito una priorità del governo la legge sul Conflitto d’interessi. Ma per Matteo Salvini, non è in calendario, almeno per il momento. E frena quindi sulla rapidità con cui l’esecutivo Lega-M5s si occuperà (o meno) di uno dei temi più cari al Movimento. “M5S dice che Conflitto di interessi è una priorità? Per me non è una priorità“, ha detto il ministro ...

SCENARIO/ Conflitto di interessi e Raggi - le mosse anti-Salvini di M5s - IlSussidiario.net : La Lega era in piazza Castello a Torino per sostenere la Tav contro M5s. Che invece vuole usare il Conflitto di interessi per creare problemi a Salvini.

Giorgetti e quella nomina in conflitto di interessi : la Lega di Salvini si prende l’aerospazio : Un conflitto di interesse spaziale, seppur potenziale. Nel senso letterale della parola. Tra le nomine fatte dal governo gialloverde e, nella fattispecie, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ce n’è una passata inosservata a molti: è quella di Stefano Gualandris, diventato a settembre consigliere in materie giuridico economiche di Giorgetti per il settore aerospaziale. Un incarico da 30mila euro ...

Il confronto - a distanza - tra Mattarella e Salvini è diventato un conflitto : Mattarella oltre alla tirata d'orecchie ai politici che si considerano al di sopra delle leggi fa anche un secco richiamo ai magistrati perché non si facciano influenzare dalla politica. 'Come hanno ...