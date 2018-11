Salute | polmonite | over 60 a forte rischio | aumento di decessi nel 2015

Polmonite - il Ministero della Salute : “Con l’Iss vigiliamo sulla situazione” : “Il Ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanita’ stanno vigilando costantemente sulla situazione”: lo rende noto il dicastero guidato dalla ministra Giulia Grillo. “Il Ministero della Salute – si sottolinea in una nota – sta monitorando con attenzione fin dai primi casi registrati la situazione che si sta determinando in provincia di Brescia e Mantova dovuta all’intensificarsi di casi ...

Salute : oltre 150 casi polmonite nel Bresciano - ipotesi batterio : Accertati in questi giorni oltre 150 i casi di polmonite accertati nel Bresciano, tra Montichiari e Calvisano: ATS, l’agenzia di tutela della Salute, sta indagando per risalire alle cause di questa epidemia. Non si esclude che i casi di polmonite siano dovuti ad un batterio presente nell’acqua: in corso un vertice tra i gestori degli stessi acquedotti e Ats di L'articolo Salute: oltre 150 casi polmonite nel Bresciano, ipotesi ...